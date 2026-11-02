Marilza Aparecida Dikerto, idosa de 72 anos que havia desaparecido na terça-feira (27 de outubro) após fugir de uma casa de repouso localizada no bairro Jardim Nossa Senhora de Fátima, em Americana, foi encontrada.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

Familiares entraram em contato com a reportagem e contaram que ele sofre de demência e faz uso de medicamentos controlados. Ela possui cabelos grisalhos.

Filho de idosa em desespero

O filho de Marilza entrou em contato mas disse não estar em condições de conversar dada a situação de buscas por notícias da mãe. Hoje estava muito mais aliviado.

Leia Mais notícias da cidade e região