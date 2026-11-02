A Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste convocará 30 profissionais aprovados em concurso público, incluindo 22 professores. A relação completa dos convocados será publicada na edição desta sexta-feira (30) do Diário Oficial do Município (santabarbara.sp.gov.br/portal/diario-oficial) e na página de concursos disponível no site da Administração Municipal (santabarbara.sp.gov.br/concurso-publico).

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Serão convocados candidatos para assumir os cargos de professor de Educação Básica I – Infantil (18), professor de Educação Básica II – Inglês (3), professor de Educação Básica II – Artes (1), médico generalista (1), sepultador (1), agente de administração (3), motorista (1), engenheiro ambiental (1) e comprador (1).

Os convocados devem comparecer na próxima terça-feira (3), das 9 às 16 horas, munidos de documento pessoal com foto, ao Departamento Pessoal da Prefeitura, localizado na Avenida Monte Castelo, 1.000 – 3º andar –, Jardim Primavera.

Santa Bárbara

No dia 12 de novembro, às 8 horas, os profissionais da Educação que forem ao Departamento Pessoal dentro do prazo também deverão comparecer à sessão de ingresso para participar do processo de atribuição de lotação e horário.

Eles deverão marcar presença na Sala Cinza da Secretaria de Educação, situada na Rua Graça Martins, 680, Centro, munidos de documento pessoal com foto, diploma com habilitação (original) exigida pelo cargo e declaração de horário em caso de acúmulo de cargo.

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