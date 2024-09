Idosa é agredida pelo filho, que ameaçava matar o irmão no Zanaga

Um autônomo de 38 anos foi preso pela Polícia Militar nesta terça-feira no bairro Zanaga após agredir a mãe idosa, aposentada de 70 anos. Por volta das 9h da manhã, a PM foi acionada via COPOM para atender a uma ocorrência de violência doméstica.

No local, os Policiais Militares encontraram a vítima na calçada, apresentando lesões visíveis nos braços e um pequeno sangramento na mão esquerda. A vítima relatou ter sido agredida pelo filho, que estava com uma faca em mãos, afirmando que mataria seu irmão. Do lado de fora da residência, era possível ouvir os gritos do agressor, que segundo a mãe, estava com o pai.

Mais notícias da cidade e região

Diante da situação, a equipe chamou o agressor, que se apresentou no corredor externo da casa, sem camisa e de bermuda, e atendeu à ordem policial, mostrando as duas mãos. O indivíduo não estava portando a faca, que foi localizada posteriormente dentro da residência com a ajuda da mãe. A vítima foi encaminhada ao Hospital Municipal para receber atendimento médico, enquanto o agressor foi levado à Central de Polícia Judiciária, onde permaneceu à disposição da Justiça.