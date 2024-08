Idosos são enganados por falsos advogados no WhatsApp

Oneide Prodocimo, de Paim Filho (RS), foi vítima de um golpe online em que criminosos se passaram por advogados para extorquir dinheiro de idosos.

Este caso destaca um alarmante aumento de 70% nos golpes online contra idosos somente em 2023, conforme dados do Disque 100 do Governo Federal.

No incidente recente, os golpistas se utilizaram da identidade do advogado legítimo Dr. Marcus Ely Soares dos Reis para criar uma falsa urgência. Eles enviaram mensagens pelo WhatsApp solicitando valores para supostas taxas e impostos relacionados a um processo previdenciário que estava sendo conduzido regularmente.

Os criminosos reproduziram o nome e a identidade visual do Dr. Marcus, além de utilizar documentos legais autênticos obtidos a partir do site da justiça.

Leia Mais Notícias do Brasil

Com acesso a decisões judiciais públicas, conseguiram obter os nomes e números de telefone das vítimas. Utilizando essas informações, enviaram as decisões judiciais para Oneide pelo WhatsApp, levando-a a acreditar que as solicitações de pagamento eram legítimas. Na realidade, não havia necessidade de pagamento antecipado de taxas ou impostos para liberar os valores do processo.

A confiança de Oneide foi reforçada pelo fato de que os golpistas se apresentavam com fotos e informações aparentemente reais, utilizando o nome do advogado que ela já conhecia.

Seguindo as instruções recebidas, Oneide transferiu R$ 2.998,00 para as contas fornecidas pelos golpistas, acreditando que era um procedimento necessário para a conclusão do processo. A situação só foi descoberta quando Oneide entrou em contato diretamente com o verdadeiro Dr. Marcus para confirmar a legitimidade das solicitações. Foi então que ela descobriu que havia sido enganada.

Pietro Ceccatto, especialista previdenciário da Assessoria Previdenciária do Brasil (APB), alerta sobre a crescente sofisticação dos golpistas. “Os golpistas têm se especializado em criar cenários extremamente realistas, utilizando informações e documentos legítimos para enganar as vítimas. É essencial que as pessoas, especialmente os idosos, estejam cientes desses esquemas e verifiquem a autenticidade das solicitações financeiras através de canais oficiais”, explica.

Dicas para não cair em golpes (idosos)

Ceccatto recomenda algumas medidas preventivas para evitar cair em fraudes semelhantes. Desconfiar de solicitações de transferência de dinheiro feitas por aplicativos de mensagens é crucial e principalmente conferir se o recebedor do pagamento é de fato o profissional que está solicitando o pagamento.

Sempre é importante verificar a identidade de qualquer profissional ou instituição através de canais oficiais antes de realizar qualquer transação. Além disso, não se deve compartilhar informações bancárias e pessoais sem ter certeza da legitimidade da solicitação. “Os golpes via WhatsApp estão se tornando cada vez mais frequentes e sofisticados. A conscientização e a vigilância são fundamentais para proteger os idosos e evitar que mais pessoas, como Oneide Prodocimo, se tornem vítimas de tais fraudes”, completa Ceccatto.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NOVOMOMENTO WHATSAPP