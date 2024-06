IEL oferece mais de 1,2 mil vagas de estágio com bolsas de até R$ 2,3 mil

Leia + notícias de Economia, emprego e mercado

O estágio é um passo importante na vida de qualquer estudante, desde o ensino médio, do curso técnico universidade. Por isso, o Instituto Euvaldo Lodi (IEL), referência em conectar talentos e empresas, oferta o programa nacional de estágio.

Atualmente, o IEL está com 1.228 vagas de estágio abertas em vários estados do Brasil. Entre as oportunidades, há vagas para as áreas de administração, engenharia de produção, arquitetura e urbanismo, publicidade e propaganda/comunicação social e, até mesmo, estética e cosmetologia. O IEL oferta, também, vagas para os cursos técnicos, como em Refrigeração e em Segurança do Trabalho.

> Veja aqui sugestão de imagem da CNI!

O melhor de tudo é que as oportunidades são todas remuneradas, com bolsas que variam entre R$ 400 e R$ 2,3 mil, além de auxílio transporte e vale-refeição.

>> Confira as vagas por estado na Agência de Notícias da Indústria.

Estágio é a porta de entrada para novos talentos

Uma das maiores vantagens de fazer um estagiário é a oportunidade de crescer junto com a empresa. Assim, é muito comum que, ao final do contrato, o profissional tenha se tornado o perfil ideal para a empresa onde estagiou, o que aumenta as chances de contratação. Por isso, o estágio uma boa oportunidade de selecionar novos talentos para a empresa.

IEL já conectou mais de 1,5 milhão de estudantes ao estágio

Mais de 1,5 milhão de estudantes já entraram no estágio por meio do IEL. Para fazer parte dessa história, os estudantes podem se cadastrar no site do IEL!

Sobre o levantamento quinzenal de vagas

A Agência de Notícias da Indústria realiza um levantamento quinzenal de vagas abertas pelo IEL em todo o Brasil, junto às federações das indústrias. O levantamento tem caráter jornalístico. Para tirar dúvidas ou mais detalhes, entre em contato com o IEL do seu estado.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NOVOMOMENTO WHATSAPP