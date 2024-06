De estresse a rir intensamente – conheça causas incomuns para crises de asma e como evitá-las

De acordo com dados da Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia, estima-se que existem aproximadamente 20 milhões de asmáticos no Brasil. A condição é caracterizada por inflamação crônica das vias aéreas, que pode causar episódios recorrentes de falta de ar, chiado no peito, tosse e aperto no peito. O tratamento geralmente envolve o uso de medicamentos para controlar a inflamação e relaxar os músculos das vias aéreas, além de medidas para evitar os gatilhos conhecidos da doença.

Julinha Lazaretti, bióloga e cofundadora da Alergoshop, rede de produtos hipoalergênicos, aponta que as crises podem ser desencadeadas por diferentes fatores, desde substâncias químicas presentes em produtos de limpeza e cosméticos até ácaros, pólen e mofo. A profissional ressalta que, além dos mais conhecidos, existem outros fatores que podem manifestar os sintomas – “Crises de asma podem ser causadas por uma ampla gama de fatores peculiares, a exemplo de estresse e emoções intensas, como risos ou choro, que podem levar à hiperventilação e desencadear sintomas asmáticos. Até mesmo alimentos específicos como frutos do mar ou bebidas geladas podem provocar reações alérgicas e dificultar a respiração. Mudanças abruptas no clima, como transições de temperaturas quentes para frias, também representam um desafio para quem sofre de asma, podendo exacerbar problemas respiratórios”, completa.

Segundo o DATASUS, banco de dados do Sistema Único de Saúde, ocorrem aproximadamente 350 mil internações anualmente por conta da asma. Diante desse cenário, Lazaretti compartilha algumas dicas que podem ser integradas ao dia a dia dos pacientes no intuito de evitar a manifestação dos sintomas.

Uso de capas protetoras para travesseiro e colchão

Integrar capas antiácaro, como as da linha Super Soft da Alergoshop, é essencial para pacientes asmáticos. Elas são projetadas para bloquear ácaros e seus dejetos, substâncias comuns que desencadeiam reações alérgicas e crises asmáticas. Ao impedir o contato com esses alérgenos, as capas reduzem significativamente a exposição a gatilhos potenciais, ajudando a controlar a condição de forma eficaz. Além disso, promovem noites de sono mais tranquilas e melhoram o bem-estar diário.

Limpeza e ventilação adequadas

Manter a casa limpa e bem ventilada é fundamental para reduzir a presença de ácaros, poeira e mofo, que são gatilhos comuns para as crises de asma. Isso inclui práticas como aspirar regularmente tapetes e carpetes, lavar a roupa de cama semanalmente para eliminar ácaros, e manter uma organização que minimize o acúmulo de poeira. Ventilar os ambientes também ajuda a diminuir a umidade, que também pode favorecer o crescimento de ácaros e fungos.

Utilização de uma solução acaricida

O ADF Plus, solução acaricida da Alergoshop, é um exemplo de uma solução eficaz para eliminar, repelir e controlar ácaros, fungos e bactérias em vários tipos de superfícies e materiais têxteis. É especialmente recomendada para aplicação em tapetes, cortinas, sofás e outros itens onde ácaros podem se proliferar.

Essa prática ajuda a manter o ambiente doméstico mais seguro e saudável para pacientes, reduzindo a exposição a alérgenos que desencadeiam crises. Testes laboratoriais demonstram sua eficácia, eliminando 86,7% dos ácaros em 6 dias após a primeira aplicação e 84,6%, mesmo 10 dias após a utilização. Tal fator contribui para um ambiente mais controlado e menos propenso a reinfestações.

Controle da umidade

Segundo Lazaretti, manter os níveis de umidade dentro de casa entre 50% e 60% é fundamental para diminuir o crescimento de ácaros e mofo. Ambientes muito úmidos podem ser propícios para a proliferação desses alérgenos, aumentando o risco de crises de asma. Utilizar um desumidificador pode ser necessário em áreas mais úmidas da casa, como porões e banheiros, enquanto garantir uma boa ventilação regularmente ajuda a manter o equilíbrio ideal.

Escolha de materiais e móveis fáceis de limpar

Optar por móveis e materiais de revestimento que sejam menos propensos a acumular poeira e ácaros corrobora com a redução dos alérgenos no ambiente doméstico. Por exemplo, escolher pisos de madeira ou laminados em vez de carpetes pode facilitar a limpeza e diminuir a presença de desencadeadores.

