Tivoli implementa vagas de estacionamento exclusivas para pessoas autistas

O Tivoli Shopping agora conta com vagas de estacionamento exclusivas para pessoas autistas. São duas vagas na entrada A, duas na entrada C, uma na entrada D e uma na entrada B, todas estrategicamente localizadas para facilitar o acesso e garantir maior conforto e acessibilidade aos consumidores com TEA (Transtorno do Espectro Autista).

A coordenadora de Marketing do Tivoli Shopping, Paula Funichello ressaltou a importância da iniciativa. “Queremos que o Tivoli Shopping seja um espaço onde todos se sintam bem-vindos e respeitados. Essa ação reforça nosso compromisso com a inclusão e acessibilidade, criando um ambiente ainda mais acolhedor e seguro para as pessoas autistas”, afirma Paula Funichello, coordenadora de Marketing do Tivoli Shopping.

Nova edição do MoviecomTodos acontece neste domingo, dia 23

Além desta ação, o Tivoli Shopping recebe mais uma edição do MoviecomTodos, projeto dedicado às pessoas com TEA, neste domingo, dia 23, às 11h. Desta vez, o público terá a oportunidade de assistir a continuação de um dos filmes mais amados da Pixar e sucesso de bilheteria: ‘Divertida Mente 2’.

Na animação, Riley agora é uma adolescente enfrentando os desafios dessa fase complexa. Com seu crescimento, a sala de controle também precisa se adaptar para acomodar emoções inéditas. As já conhecidas Alegria, Raiva, Medo, Nojinho e Tristeza se veem confusas e incertas sobre como lidar com a chegada desses novos inquilinos.

Os ingressos para o MoviecomTodos custam metade do preço e podem ser adquiridos antecipadamente ou na bilheteria do cinema, de forma presencial. Não há venda online. A sessão acontece em uma sala adaptada às necessidades sensoriais das pessoas autistas, com luzes parcialmente acesas, filme dublado, volume do som reduzido e porta aberta para a circulação livre, proporcionando um ambiente acolhedor e inclusivo.

O horário e o dia foram escolhidos para minimizar qualquer desconforto, já que aos domingos de manhã o shopping possui um movimento menor e não há exibição de filmes em outras salas, evitando filas e outras variáveis que possam ser desorganizadoras para o público com TEA. Além disso, com apresentação de laudo ou carteirinha, os autistas recebem isenção do estacionamento e desconto nos ingressos para brinquedos na área de playground do shopping.

SERVIÇO

Sessão MoviecomTodos

Filme: ‘Divertida Mente 2’

Data: domingo, 23 de junho

Horário: 11h

Local: Moviecom Cinemas do Tivoli Shopping

