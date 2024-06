Mais de 4,5 mil estudantes de Americana farão as provas do “Criança Alfabetizada”

Teve início, nesta quarta-feira (19), a aplicação da Avaliação Contínua da Aprendizagem do Compromisso Nacional Criança Alfabetizada para estudantes da rede municipal de Educação de Americana. Mais de 4,5 mil crianças matriculadas nos 1º ao 5º anos farão as provas de Língua Portuguesa e Matemática, conforme o cronograma estabelecido pelas escolas municipais. A aplicação foi iniciada na Escola Municipal de Ensino Fundamental (EMEF) Prof. Milton Santos, na Praia Azul.

O Indicador Criança Alfabetizada revelou que Americana tem índice de alfabetização de 58,6% entre estudantes matriculados no 2º ano do Ensino Fundamental. O resultado está acima da média do Estado de São Paulo (52%) e do Brasil (56%). O indicador permite o monitoramento do Compromisso Nacional Criança Alfabetizada, do Ministério da Educação (MEC).

O secretário de Educação de Americana, Vinicius Ghizini, desejou sucesso aos estudantes. “Desde 2023 a administração Chico Sardelli e Odir Demarchi investe em um sistema integrado de ensino, com disciplinas curriculares integradas e plataforma digital de aprendizagem que dá suporte ao material didático. Nossos estudantes são bem amparados pelos educadores da rede e têm à disposição materiais de qualidade para o desenvolvimento das atividades pedagógicas”, disse.

O Compromisso Nacional Criança Alfabetizada é executado por meio da colaboração entre a União, os estados e os municípios para assegurar o direito à alfabetização das crianças brasileiras.