Sumaré: ACIAS recebe inscrições para evento de networking

A ACIAS (Associação Comercial, Industrial e Agropecuária de Sumaré) já está com inscrições abertas para os interessados em participar do evento presencial do grupo de networking ACIAS ION.

O encontro, gratuito e aberto a empresários, comerciantes e profissionais liberais, será realizado na próxima terça-feira, 25/6, no Cotton Eventos, na Avenida Rebouças, 3.000, Parque Ôngaro, das 7h30 às 10h.

Um dos destaques da próxima edição do encontro presencial é a palestra “Desvendando o Novo Consumidor: O Que Mudou e Como se Preparar”, com a especialista em Marketing Juliana Lima. Professora da PUC-Campinas, ela é líder sênior de Marketing com mais de 20 anos de experiência em bens de consumo, em empresas de perfis diversos como Unilever, Natura e Tigre.

Além da palestra, os empresários presentes no evento terão a oportunidade de divulgar seus produtos e serviços durante as rodadas de negócios. Também será oferecido aos participantes um coffee break para aumentar a conexão de maneira informal.

As reuniões do grupo ACIAS ION acontecem às terças-feiras, das 7h30 às 8h45. São online, gratuitas e abertas a todos os empresários, comerciantes e profissionais liberais interessados. Ao longo do ano são realizadas diversas reuniões presenciais para aproximar os integrantes e fortalecer o grupo.

Para participar do próximo encontro presencial, fazer a inscrição diretamente pelo link: https://forms.gle/g8EzpNo3mat8Rgxa8

Serviço:

ACIAS ION – ENCONTRO PRESENCIAL

Quando: 25 de junho, terça-feira.

Horário: das 7h30 às 10h.

Onde: Cotton Eventos, na Avenida Rebouças, 3.000, Parque Ôngaro, Sumaré. Próximo ao Clube Recreativo.

Mais informações: acias@acias.com.br

Evento gratuito.

