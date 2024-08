iFood anuncia vice-presidente de Finanças

O iFood, empresa brasileira de tecnologia, anuncia Gustavo Mendes como seu novo vice-presidente de Finanças. Durante seus mais de seis anos no grupo, o executivo já atuou no iFood como diretor de M&A, CFO de iFood Mercado e relações com investidores, além de ser diretor financeiro da Prosus, grupo detentor do iFood.

“Estou extremamente honrado e entusiasmado por assumir a posição de CFO no iFood. Durante meu tempo na empresa, testemunhei de perto o compromisso com a inovação e a excelência operacional que nos distingue no mercado. Estou ansioso para continuar trabalhando com nossa talentosa equipe para fortalecer ainda mais nossa posição de liderança e explorar novas oportunidades de crescimento sustentável. Nosso foco será criar ainda mais valor para nossos clientes, parceiros e acionistas.” – Gustavo Mendes, CFO da companhia.

A movimentação acontece após a nomeação de Diego Barreto, que atuava como VP de Finanças e Estratégia, como CEO. Gustavo passa a ficar responsável pelas áreas de Finanças Corporativa, Governança e Relações com Investidores.

Anteriormente, Gustavo teve passagens por empresas como Walmart, Phillips e American Express, somando mais de 20 anos de experiência como executivo financeiro, tanto em grandes corporações como startups.

Sobre o iFood

É uma empresa brasileira de tecnologia referência em delivery online na América Latina, que aproxima clientes, restaurantes, supermercados e entregadores de forma simples e prática. A empresa tem o propósito de alimentar o futuro do Brasil e do mundo, transformando a sociedade por meio da educação e da tecnologia, e com um impacto socioambiental positivo.

