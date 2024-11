Qual o impacto de implementar um clube do livro no ambiente de trabalho?

Um mineiro tem chamado a atenção e também se destacado por uma prática inovadora: o investimento e estímulo à leitura de seus colaboradores com o chamado Clube do Livro, atividade realizada em um escritório, mensalmente, em Três Corações.

Leandro Branquinho, empreendedor e um dos maiores especialistas em vendas do país, faz questão de proporcionar um momento de estudo, reflexão e troca de conhecimentos entre seus funcionários. Há mais de um ano, ele adquire livros e os distribui para seis colaboradores, conforme escolha da maioria. Após, organiza as datas para as discussões e participa de cada uma delas.

Temas no Clube do Livro

Os temas são variados e somente no ano de 2023 foram 17 exemplares, entre ficção, não-ficção, filosofia, técnico, transcrição de discurso, história em quadrinhos, clássicos da literatura mundial e até livro infantil. Essa atitude impactou, diretamente, os trabalhos exercidos pelos colaboradores, já que possibilitou expandir diversas áreas cognitivas, sendo uma delas a criatividade. Agora, em 2024, com a evolução da iniciativa já foram mais de 20.

“Eu sempre quis participar de um Clube do Livro e, graças ao Leandro Branquinho, estou tendo a oportunidade. Os dois livros que mais gostei até agora foram: a biografia em quadrinhos de Steve Jobs e ‘Arte importa: porque sua imaginação pode mudar o mundo’. Participar de um Clube do Livro tem sido uma ótima maneira de voltar ao hábito da leitura e aprender coisas novas”, conta Thamires Silva, redatora do www.leandrobranquinho.com .

A prática da leitura é, sem dúvidas, essencial e transformadora. Ao ter um livro nas mãos, se tem um mundo de experiências. O que é muito positivo, principalmente, em um momento onde as profissões exigem muita criação, ou seja, o diferencial. Através desse contato com conteúdos enriquecedores, é possível recriá-los de maneira criativa e o time Leandro Branquinho faz isso muito bem.

“O Clube do Livro tem transformado o meu contato com a leitura. Sempre gostei de ler, mas me sinto mais disciplinada agora. Os meus olhos brilham a cada encontro junto aos companheiros de trabalho e me sinto cada vez mais próxima a eles. Sou muito grata ao nosso líder, Leandro Branquinho, por ter a sensibilidade de trazer essa iniciativa para o escritório.

O desenvolvimento não é apenas profissional, mas também pessoal, o que nos faz renovar as energias e ter mais vontade de continuar na empresa. Além disso, receber os exemplares e poder compartilhá-los com amigos e familiares é uma enorme satisfação. Está sendo uma oportunidade de crescimento única e quero aproveitá-la dando o meu máximo”, ressalta Nathália Melo, responsável pela assessoria de imprensa e gestão de comunidade.

A leitura no escritório do time Leandro Branquinho se tornou um hábito e nesse início de 2024 o Clube do Livro já teve o primeiro exemplar concluído. O que iniciou de maneira singela, é hoje muito sério e oficial. Todos os colaboradores se entregam nas leituras e discussões, além de buscarem livros extras para lerem. É o que comenta Pedro Sales, videomaker do Leandro Branquinho.

“Uma das melhores medidas que qualquer gestor pode tomar… Eu era uma pessoa com pouco ou quase nenhum hábito de leitura. O Clube do Livro me estimula a ler mais e mais, e sobre variados temas. Após começar a participar do Clube, no ano passado, finalizei o ano lendo um total de 23 livros e a meta desse ano é ler ainda mais.

A cada Clube do Livro, fico ansioso para saber qual será o próximo. Uma das melhores partes é a resenha pós-livro, onde todos expõem seus pontos de vistas, conversando sobre o exemplar e dando opiniões. Teve um livro, muito marcante, que mudou a minha vida e a forma de pensar sobre muitos assuntos, principalmente, sobreo poder do pensamento e sobre alienação”.

Para Koch e Elias (2008) a leitura está além de apenas ocupar um importante espaço na vida do leitor. O ato de ler constitui-se da junção entre os sujeitos sociáveis com a linguagem sociocognitiva, o que lhes possibilita um contato eficaz com elementos significativos do texto. Sendo assim, o leitor é posto em contato direto com as palavras, de maneira peculiar, percebendo o elevado grau de sentido que elas preservam.

“Desde que comecei a trabalhar com o Leandro Branquinho, fui incentivado a ler com frequência. Esse hábito tem feito uma enorme diferença na minha vida. Cada livro que leio me traz novos aprendizados, reflexões e crescimento pessoal. Nunca imaginei que algo tão simples pudesse me proporcionar tantos benefícios. A leitura tem me ajudado a desenvolver novas habilidades e a enxergar o mundo de maneira diferente. Sou muito grato por essa oportunidade e por todo o incentivo que recebi. Recomendo fortemente o Clube do Livro a todos que desejam crescer e evoluir!”, conta João Pedro Coelho Viana, gestor de tráfego.

Este é um reflexo de como é importante um líder estimular a prática da leitura, dos estudos e da troca de ideias. Segundo os colaboradores do time Leandro Branquinho, conforme mencionado anteriormente, o Clube do Livro fez com que eles se unissem mais e se tornassem entrosados para o desenvolvimento das atividades do escritório, além de se sentirem mais confiantes para se relacionarem no local de trabalho. Agora, eles seguem com os próximos objetivos e encontros, sempre visando crescerem pessoal e profissionalmente.

