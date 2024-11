Sasha inaugura loja da sua marca em shopping de SP

A grife Mondepars, que tem Sasha Meneghel como sua fundadora e diretora criativa, acaba de inaugurar sua primeira loja, em um evento privado para amigos da marca, como Xuxa, Gkay e Ticiane Pinheiro.

O evento contou com uma experiência customizada da marca Nude, foodtech brasileira de leite de aveia que tem como compromisso apoiar os consumidores em uma economia de baixo carbono. A Nude criou uma receita de soft sorvete exclusiva, batizada de “Olive & Salt” para o lançamento.

A pop-up da Mondepars abrirá as suas portas para o público geral amanhã, dia 6 de novembro, e permanecerá em operação até o dia 27 de dezembro. Durante este período, também será apresentada a nova coleção de verão da marca, oferecendo aos visitantes a oportunidade de ver de perto a qualidade das costuras e o cuidado dedicado a cada peça. O ambiente da loja foi projetado para traduzir todo universo de shapes, paletas, e texturas que caracterizam a nossa marca.

Sasha e sua loja

O espaço localizado no 1º Piso do Shopping JK Iguatemi tem área útil de 140m2, e a ideia foi ambientá-lo com uma série de elementos que traduzam a linguagem da marca. Seguem alguns deles:

– Cabideiro (mancebo) com o gancho no formato do miolo da logo Mondepars;

– Paredes em drywall com formas retas e pronunciadas, em estilo 3D, trazendo sobriedade e urbanidade ao ambiente;

– Trapézio, formato amplamente utilizado pela marca, presente em diversas características do espaço: expositores inclinados para dentro resultando neste formato, araras e até o layout da loja;

– No forro, foram instalados tecidos que ajudam a tornar a iluminação central da loja difusa. Em complemento, pontos de luz indireta por meio de abajures;

– 5 confortáveis provadores que se mesclam ao estilo das peças;

– Na pintura das paredes e do teto, a paleta utilizada foi a mesma do pantone da marca.

“Para a concepção da pop-up da Mondepars, me aprofundei nos objetivos, valores e códigos da marca, com o objetivo de criar um espaço que traduza a sua identidade. A geometria é amplamente trabalhada neste projeto: o trapézio, assinatura da Mondepars, está presente nos expositores, nas araras, e até no layout. Nossa ideia foi criar um ambiente urbano e sóbrio, com formas mais retas e definidas, além de pontos de iluminação indireta, em uma configuração que se assemelha mais a uma casa do que a uma loja de shopping.” declara Federico Concilio, fundador do Studio Gaibola e assinante do projeto arquitetônico da loja.

“A inauguração da pop-up de verão da Mondepars é a realização de um grande sonho para mim, que se iniciou há alguns anos, quando concluí o meu curso em Nova Iorque e decidi abrir a minha própria marca. De lá para cá, colecionamos conquistas, e tudo isso graças a grande rede de apoio que a Mondepars recebeu desde o momento em que comunicamos o lançamento da marca. Como diretora criativa da marca, me uni ao Federico Concilio para a elaboração do projeto, aplicando a identidade visual da Mondepars em um espaço confortável e que transmitisse o nosso DNA ao consumidor. Estou muito feliz com o resultado, especialmente por estar mais próxima do público geral com este espaço!” declara Sasha, fundadora e diretora criativa da Mondepars.

Serviço – Pop-up Mondepars:

Localização: 1º piso do Shopping JK Iguatemi (Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, Nº 2041, São Paulo (SP))

Horário de funcionamento:

– Segunda à sábado: 10h00 – 22h00

– Domingos e feriados: 14h00 – 20h00

Sobre Mondepars:

O nome Mondepars é um neologismo que une as palavras monde (mundo em francês) e pars (parte em latim), ou seja, parte do mundo: a ideia que fazemos parte de um grande ecossistema e temos consciência do nosso impacto no planeta.

A marca acredita no consumo consciente. Por isso, a atenção na qualidade das peças, aumentando a durabilidade das mesmas e permitindo que elas sejam passadas de uma geração para outra.

Assim sendo, a Mondepars busca vestir um público diverso por meio de opções versáteis e que nunca saem de moda. Um guarda-roupa que possibilita a composição de diferentes looks com um número reduzido de peças.

Além do estilo minimalista, atemporal e autoral que faz parte do DNA da marca, ela também se destaca pelo cuidadoso processo construtivo, com atenção em todos os mínimos detalhes de uma roupa, evidenciando o seu compromisso com a excelência.

Sobre a Nude

Brasileira, 100% plant based e com mulheres na liderança, a Nude faz inovação com foco no sabor e no meio ambiente. A foodtech, fundada em 2020, desenvolve seus alimentos a partir da aveia para atender a todos que buscam um impacto mais positivo no mundo. Com um amplo portfólio, a marca explora desde 2022 outros tipos de produtos, dando versatilidade ao seu portfólio com o Creme de Leite e o Leite Condensado de Aveia.

Recentemente, o Nude Bebida Proteica foi o primeiro “pronto para beber” à base de aveia do mercado brasileiro. Comprometida com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU e suas metas de mitigação climática, foi a primeira marca da América Latina a calcular todas as etapas da cadeia produtiva e estampar a pegada de carbono na embalagem. Nosso objetivo é ajudar a indústria e o consumidor na transição para uma economia de baixo carbono.

