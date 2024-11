Incêndio de grandes proporções atinge empresa têxtil em Americana

Um incêndio de grandes proporções atingiu a empresa Tessifil, no bairro Vila Santa Catarina, em Americana, na noite desta terça-feira.

Segundo a guarda municipal (Gama), durante patrulhamento, a equipe visualizou um incêndio de grandes proporções na Rua Abolição. No local, encontrava-se a viatura do Corpo de Bombeiros, que controlou parte do fogo. O incêndio consumiu toda a fábrica, queimando teares, computadores, tecidos e fios.

A equipe, com apoio de mais viaturas, isolou todo o perímetro da fábrica para garantir a segurança dos curiosos e bombeiros que trabalhavam com as motobombas sob o comando do Tenente Guilherme.

Não há feridos.