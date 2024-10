Um incêndio de grandes proporções atinge o Shopping 25 de Março, na manhã desta quarta-feira (30), em São Paulo. O prédio fica na Avenida Barão de Ladário, no Brás, região central da capital paulista. Não há registro de feridos.

O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 6h40 e o fogo não havia sido controlado até 9h30. Segundo o capitão Maycon Cristo, porta-voz do Corpo de Bombeiros, o incêndio atinge uma área de 18 mil metros quadrados. Parte do teto do shopping desabou por volta das 8h.

Pelo menos 22 viaturas da corporação e 75 bombeiros tentam controlar as chamas.