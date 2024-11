Influencer constrange policial feminina de SP

Uma influencer causou constrangimentos a uma policial feminina. Ela chegou falando da beleza da PM, que não gostou da abordagem ‘engraçadinha’.

Com mais de 800 vídeos gravados, o casal busca agora um título inusitado. Gisa quer seu marido como o ‘maior corno do Brasil’. Por isso, procurou o Guinness Book para registrar o recorde, que vai analisar a partir de agora. Segundo ela, publicamente não há qualquer homem para competir com seu marido.

Depois de assumir uma relação liberal, a hot influencer Gisa Custolli, 28 anos, decidiu dividir a intimidade com o marido para outras pessoas. Uma das estrelas do OnlyFans, Privacy e Close Fans – as plataformas adultas -, ela fatura com vídeos de cuckold – ou fetiche de corno. E entrega que esse tipo de conteúdo é o preferido dos seus assinantes, incluindo alguns famosos.

“Nesse tempo, meu marido descobriu que gosta de me ver com outros homens. Ele me incentiva, é bem tranquilo, não tem ciúmes e até grava algumas cenas para mim. Ele gosta de assistir tudo e às vezes grava também. Tem famoso assistindo tudo no meu perfil. Tem jogador, cantor e até um apresentador casado”, conta. “Acabei de gravar com um MC famoso no RJ, vou lançar o vídeo em breve. Meu marido fez o convite para ele”, anuncia.

É assim, “traindo” o marido, que Gisa fatura alto. Ela não revela valores, mas está na casa de cinco dígitos. E garante que existe muito respeito na relação, mesmo se envolvendo com outras pessoas diante das câmeras. Para ela, há limites entre o trabalho e a vida pessoal. No dia a dia, os dois têm uma vida normal.”Não tem ciúmes, hipocrisia ou coisa do tipo. Vivemos o nosso tesão e as nossas fantasias e somos felizes assim. É um fetiche apenas, nossa relação é de respeito e cumplicidade. Temos uma vida normal, como de qualquer outro casal. As pessoas acham engraçado, mas é o nosso estilo de vida. Ele quer ser o maior do corno do Brasil e eu gosto da ideia”.

Os vídeos na web inclusive apimentam a relação dos dois. É o que Gisa diz. No primeiro dia de OnlyFans e Privacy, quando se lançaram e assumiram a relação aberta, eles faturaram R$ 17 mil. “Conversamos muito antes de iniciar e percebemos que seria legal e saudável para nós como casal. Meu marido produz boa parte do conteúdo e gosta de me ver com outros homens. Ele dá ideias de cenas e me apoia em tudo o que quero. E eu adoro isso. O tesão só aumentou”.