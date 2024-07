O influencer de turismo de Americana Maurício Vargas está no Chile e presenciou o terremoto que atingiu o norte do país na noite desta quinta-feira.

“Por volta das 21h30 começou um tremor leve. Logo depois os tremores começaram a ficar mais fortes. Eu estava no quarto do hotel e as luzes começaram a piscar, os lustres a mexer com intensidade. Dava para ver as pessoas na rua reagindo (ainda não gritando de forma desesperada). O quarto do hotel onde estou é uma casa térrea. Depois de 50 segundos a luz acabou e logo acabaram os tremores”.

Influencer de turismo

Além de reportar suas experiências como turista em um canal no youtube, Maurício Vargas é chefe da comunicação da Câmara de Vereadores de Americana há mais de duas décadas.

“Quando parou, as pessoas se acalmaram. Como não tenho experiência de ter passado por terremoto, foi algo novo e percebi que foi bem forte”.

O terremoto teve registro de 7,3 pontos na escala Richter, que mede terremotos.

