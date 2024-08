Estudantes de São Paulo: inscrições abertas para Hackathon gratuito e com 16 mil reais em prêmios

Leia + sobre Tecnologia, ciência e celulares

O HACKTUDO 2024 – Festival de Cultura Digital – está com inscrições abertas para o Hackathon Bemobi até 11 de setembro. O evento gratuito e remoto, que acontecerá entre os dias 11 e 19 de outubro, é voltado para estudantes do ensino médio, cursos técnicos e universidades de todo o Brasil – a matrícula deve estar em vigor durante o período de inscrição. A competição terá prêmios de R$10 mil, R$4 mil e R$2 mil para o primeiro, segundo e terceiro lugares, respectivamente.

Os times inscritos no Hackathon Bemobi devem ter, obrigatoriamente, entre dois e quatro participantes. Com o tema “ GenAi (Inteligência Artificial Generativa)”, os estudantes terão que idealizar e desenvolver uma solução original e aplicável, com sessões de mentoria para auxiliá-los em seus projetos. Os 10 times mais bem avaliados pela banca julgadora do Hackathon serão selecionados para a etapa final – a realização de um Pitching no dia 19 de outubro, que será aberto ao público em uma live no canal do HACKTUDO no youtube.

O evento também contará com a iniciativa HackDelas, que visa incentivar o empoderamento feminino, a igualdade de gênero e a diversidade étnico-racial, tendo como propósito exaltar e estimular a participação das mulheres e pessoas pretas no mercado da cultura da tecnologia e inovação. Os times formados por, pelo menos, duas mulheres e pessoas pretas terão prioridade na seleção dos projetos para a 2ª etapa (Pitching).

“O desafio Hackathon Bemobi representa uma oportunidade para os alunos transformarem suas ideias promissoras em realidade. O desafio não apenas encoraja a inovação, mas também proporciona um ambiente onde os participantes podem testar suas habilidades e conhecimentos, desenvolver o trabalho em equipe, além de serem avaliados por seus projetos”, diz Felipe Gondil, Chief Technology Officer da Bemobi.

O Hackathon Bemobi faz parte da programação do HACKTUDO 2024 – Festival de Cultura Digital. Os estudantes interessados no Hackathon podem conferir o regulamento e realizar as inscrições pelo website: https://www.hacktudo.com.br/hackathonbemobi.

Serviço – Hackathon Bemobi online

Quando: 11 a 19 de outubro de 2024

Inscrições: até 11 de setembro

Custo: Gratuito

Quem pode participar: alunos do ensino médio, de cursos técnicos e superiores

Inscrições e regulamento: https://www.hacktudo.com.br/hackathonbebomi

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NOVOMOMENTO WHATSAPP