Abertas as inscrições para a Nova Odessa Running Kids & Caminhada Pet

Abertas as inscrições para a edição 2024 da Nova Odessa Running Kids & Caminhada Pet, que acontece dia 27/10

Estão abertas as inscrições para a edição 2024 da corrida de rua Nova Odessa Running Kids & Pet, que faz parte do calendário esportivo anual e conta com apoio da Prefeitura, através da Secretaria de Esportes e Lazer, e organização da R2 Sports. O evento acontece no dia 27 de outubro, um domingo de manhã, com largada às 9h da frente do Parque Municipal das Crianças da Avenida Brasil, altura do Parque Fabrício.

As inscrições estão disponíveis no link https://inscricoes.corridaeaventura.com.br/event/corrida-pedestre/910-corridinha-6-nova-odessa-running-kids-e-caminhada-pet. Mas atenção: as inscrições serão encerradas quando atingido número limite de participantes definido pela organização da prova.

Para a Running Kids, os inscritos participarão de provas de acordo com a sua idade, variando o percurso de 50 metros para crianças de 2 e 3 anos, até 400 metros para as crianças de 12 anos. As provas serão divididas em masculino e feminino individual para cada categoria, com início às 9h para as crianças de 2 anos, e as demais categorias acontecem em sequência.

Já a Caminhada Pet terá largada às 7h30, também da frente do Parque das Crianças. Não há idade mínima para inscrição, porém os menores de idade, acompanhados de seus pets, deverão estar também acompanhados de um adulto responsável. O percurso será disponibilizado no dia do evento.

A Caminhada Pet é participativa, não havendo nenhuma classificação ou premiação para aqueles que completarem o percurso no tempo máximo previsto. Lembrando também que é obrigatório o uso de coleira, além de focinheira para cães de grande porte ou que apresentem comportamentos agressivos.

A entrega dos kits, tanto da Caminhada Running Kids quanto da Caminhada Pet, acontecerá no sábado, dia 26 de outubro, das 9h30 às 13h30, no local do evento – o Parque Municipal das Crianças de Nova Odessa. Os participantes que não retirarem seus kits dentro do dia e horário estipulado, não poderão participar da corrida e não terão direito a retirada posterior.

O kit de corrida Running Kids será composto por um número de peito, alfinetes, camiseta e medalha de participação. Já o kit da caminhada Pet será composto por um número de peito, alfinetes e camiseta de participação.

Para mais informações e consulta ao regulamento do evento, acesse o link https://inscricoes.corridaeaventura.com.br/event/corrida-pedestre/910-corridinha-6-nova-odessa-running-kids-e-caminhada-pet.

