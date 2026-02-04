As inscrições para o vestibular da Univesp (Universidade Virtual do Estado de São Paulo) em Santa Bárbara d’Oeste estão abertas a partir desta segunda-feira (2). No polo barbarense, são 44 vagas gratuitas para dez cursos de graduação – Letras, Matemática e Pedagogia (Eixo de Licenciatura); Ciência de Dados, Engenharia de Computação, Tecnologia da Informação e o novo curso de Inteligência Artificial (Eixo de Computação); e Administração, Engenharia de Produção e Tecnologia em Processos Gerenciais (Eixo de Negócios e Produção).

As inscrições vão até 11 de março, às 23h59, e devem ser feitas pelo portal vestibular.univesp.br. A taxa de inscrição é de R$ 47,50. A prova será realizada no dia 26 de abril, a partir das 13 horas, em local a ser divulgado. A previsão é que as aulas iniciem em 22 de junho de 2026.

Isenção da taxa de inscrição

As pessoas inscritas no Cadastro Único do Governo Federal (CadÚnico) poderão solicitar isenção da taxa até as 23h59 da próxima sexta-feira (6). Há também a possibilidade de solicitar redução de 50% da taxa dentro do mesmo prazo, desde que o candidato cumpra os requisitos: estar regularmente matriculado no ensino médio ou equivalente, no 3º semestre da Educação de Jovens e Adultos (EJA), em curso pré-vestibular ou em curso superior, em nível de graduação ou pós-graduação, e ter remuneração mensal inferior a dois salários mínimos ou estar desempregado há mais de 12 meses (Lei Estadual nº 12.782, de 20 de dezembro de 2007).

Os cursos

No Eixo de Computação, os cursos são Bacharelado em Tecnologia da Informação (duração de três anos), Bacharelado em Ciência de Dados (quatro anos), Bacharelado em Engenharia de Computação (cinco anos) e Bacharelado em Inteligência Artificial (quatro anos). No curso de Bacharelado em Inteligência Artificial, o egresso é capaz de projetar e gerenciar modelos de IA aplicados a diferentes contextos, como automação, visão computacional, processamento de linguagem natural e sistemas preditivos. Até um ano e meio, o ciclo é básico, com possibilidade de migração entre os cursos do eixo.

Já os ingressantes nas Licenciaturas cursarão um ano de ciclo básico, com opção de mudança na habilitação a partir do segundo ano em Letras, Matemática ou Pedagogia (todos com quatro anos de duração).

Os que optarem pelo Eixo de Negócios e Produção cursarão um ano básico e, no segundo, farão a opção definitiva entre Tecnologia em Processos Gerenciais (três anos), Bacharelado em Administração (quatro anos) ou Bacharelado em Engenharia de Produção (cinco anos).

Polo Santa Bárbara

O polo de Santa Bárbara d’Oeste está localizado na Rua 15 de Novembro, 1.328, na Vila Bortoleto. O atendimento ocorre das 7h30 às 17h30 às segundas-feiras e das 7h30 às 22 horas de terça a sexta-feira. Informações podem ser obtidas pelo e-mail [email protected].

A Univesp é mantida pelo Governo do Estado de São Paulo em parceria com a Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste. Os cursos têm conteúdo desenvolvido por docentes da USP, Unesp e Unicamp.

Americana: vestibular oferece 134 vagas e novo curso de IA

As inscrições para o Vestibular 2026 da Universidade Virtual do Estado de São Paulo (Univesp) foram abertas nesta segunda-feira (2) e vão até às 23h59 de 11 de março. No polo de Americana, em atividade no Centro Integrado de Educação Pública (CIEP) Prof. Octávio César Borghi, são oferecidas 134 vagas em dez cursos gratuitos: Letras, Matemática e Pedagogia (Eixo de Licenciatura), Ciência de Dados, Engenharia de Computação, Tecnologia da Informação e o novo curso de Inteligência Artificial (Eixo de Computação), e Administração, Engenharia de Produção e Tecnologia em Processos Gerenciais (Eixo de Negócios e Produção). Trata-se do segundo maior número de vagas oferecido em um polo da Univesp para o ano de 2026.

A inscrição custa de R$ 47,50 e deve ser feita pelo site vestibular.univesp.br. Não há limite de idade para participar, bastando ter concluído o Ensino Médio até a data da matrícula no curso escolhido. Pessoas inscritas no Cadastro Único do Governo Federal (CadÚnico) podem solicitar isenção da taxa e há redução do valor de inscrição para estudantes matriculados no Ensino Médio ou equivalente, no 3º semestre da Educação de Jovens e Adultos (EJA), em curso pré-vestibular ou em curso superior, em nível de graduação ou pós-graduação e que recebam remuneração mensal inferior a 2 (dois) salários mínimos ou estejam desempregados há mais de 12 meses.

“A Univesp é uma referência em ensino superior à distância gratuito e de qualidade e contar com um polo em Americana traz à população da cidade uma oportunidade especial de se qualificar e buscar novos conhecimentos. Graças aos esforços da administração Chico Sardelli e Odir Demarchi, o polo da Univesp no CIEP Cidade Jardim oferece toda a infraestrutura necessária para os estudos”, afirmou o secretário de Educação de Americana, Vinicius Ghizini.

Os cursos são gratuitos e realizados em uma plataforma on-line na qual os estudantes desenvolvem atividades acadêmicas, incluindo assistir a videoaulas, acessar material didático, consultar bibliotecas digitais e tirar dúvidas do conteúdo com facilitadores. Já nos polos, os universitários encontram a infraestrutura física, como computadores, impressoras e acesso à internet e realizam provas e discussões em grupo, além de solicitarem serviços de secretaria acadêmica e esclarecimento de dúvidas.

Novo curso de Inteligência Artificial

A novidade deste ano é o Bacharelado em Inteligência Artificial, com duração de quatro anos. No curso, o estudante aprende a projetar e gerenciar modelos de IA aplicados a diferentes contextos, como automação, visão computacional, processamento de linguagem natural e sistemas preditivos.

Até um ano e meio o ciclo é básico, com a possibilidade de migração entre os cursos do eixo. No Eixo de Computação, os demais cursos são de Bacharelado em Tecnologia da Informação (três anos), Bacharelado em Ciência de Dados (quatro anos) e Bacharelado em Engenharia de Computação (cinco anos).

“Em 2026, a grande novidade é o curso focado em Inteligência Artificial. Conhecer e usar o potencial da IA é essencial para qualquer país que queira se desenvolver nos dias de hoje. A tecnologia amplia nossa capacidade de pensar, criar e transformar. Utilizada de forma correta, contribui para o desenvolvimento econômico e social, e pode ser aplicada em qualquer profissão. Vale destacar que todos os programas e cursos da universidade são direcionados para apoiar o estudante em seu processo de formação, garantir a qualidade e preparar o profissional para o mercado de trabalho”, afirmou o presidente da Univesp, professor Marcos Borges.

Calendário do Vestibular

A prova objetiva e redação do Vestibular 2026 serão aplicadas em 26 de abril, às 13h, e os locais oficiais serão divulgados no dia 15 do mesmo mês, a partir das 10h. O início das aulas está previsto para o final de junho de 2026.

O gabarito oficial será divulgado em 27 de abril, a partir das 15h, no site do vestibular. A publicação oficial do resultado e a primeira chamada ocorrerá em 24 de junho, a partir das 15h, no mesmo endereço eletrônico.