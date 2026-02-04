PT faz análise de conjuntura em Santa Bárbara sábado

O PT faz este final de semana plenária de análise de conjuntura em Santa Bárbara d’Oeste. O partido do presidente Lula da Silva e do ex-prefeito Luís Vanderlei Larguesa (2012) recebe o ex-prefeito de Carapicuíba Sérgio Ribeiro para discutir as eleições nacionais e estadual.

O encontro acontece na sede do SindProsbo (Sindicato dos Professores) na vila Betica às 9h da manhã.

PT em Santa Bárbara

Depois de ter força no começo do século, o partido em Santa Bárbara perdeu força com a grande crise que levou ao impeachment da ex-presidente Dilma Roussef. Desde então, o PT não elegeu vereador e hoje tem o 1o suplente da vereador Esther Moraes (PV). PV e PCdoB formam com o partido dos Trabalhadores e Federação Brasil da Esperança.

Ela é candidata este ano e, caso seja eleita, abre a vaga para seu suplente, o petista professor Crivelaro, que passou dos 1 mil votos na eleição de 2024.