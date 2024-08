Insta e face dominam 'comunicação política' em Americana

O americanense prefere as redes da Meta para se informar sobre a política da cidade. Instagram e Facebook dominam quando a pergunta é ‘como você se informa sobre a política da cidade’.

Pesquisa da Memento feita no último sábado com 450 pessoas mostrou que as redes sociais de Mark Zuckerberg são muito fortes na cidade.

O levantamento foi feito em 6 regiões da cidade e também perguntou a opinião do eleitor com relação a eleição para prefeito e vereador, além dos problemas principais de cada bairro.

Insta e Face no topo

O relatório mostra que instagram (32,2%) e facebook (29,7%) estão bem à frente- somado passam dos 60% de respostas- das outras mídias usadas pelo americanense na hora de saber da política local.

Rádio vem em 3o lugar com 15,3% das respostas e outra rede social- youtube- tem lá seus 7,6%- ficando à frente da TV, que notícia (ainda que mal) a política de Campinas. Jornal aparece com 5,5% e o tiktok vem com 2,1% dos entrevistados no levantamento.

