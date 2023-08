Inteligência artificial chega à saúde suplementar

De acordo com a pesquisa Chatbot Relatório de Mercado | Tamanho, participação, crescimento e tendências (2022-27) (mordorintelligence.com) o uso de chatbots vem crescendo globalmente e, a previsão é que atinja um faturamento US$ 102,29 bilhões em 2026, com uma taxa de crescimento anual composta de 34,75%. O chatbot é cada vez mais um aliado quando se fala em atendimento ao cliente, mas também se torna uma ferramenta importante no fornecimento de informação, vendas, capturas de leads e suporte técnico.

Sempre atento às tecnologias, o M3BS Advogados – escritório full service na área empresarial de Saúde Suplementar – desenvolveu o Chatbot da SS. Através da ferramenta, que está disponível 24 horas por dia, é possível ter acesso rápido e gratuito às informações sobre o setor, esclarecendo dúvidas e orientando os usuários de maneira personalizada.

Um dos pilares do M3BS é o aprimoramento do ecossistema de SS brasileiro e trazer a inovação como aliada para o desenvolvimento de pessoas e fomento do mercado por meio da produção de conhecimento. Segundo, Fernando Bianchi, sócio do escritório M3BS Advogados, com o Chatbot, o escritório irá fornecer respostas rápidas sobre conceitos, termos, resoluções normativas, regras de contrato ou regulatória aos funcionários, técnicos e auxiliares administrativos, gerente de faturamento das operadoras.

“É uma ferramenta de auxílio que disponibiliza conhecimento de regras e legislação regulatória de forma gratuita, para responder dúvidas de forma simples, automática e rápida, como um suporte adicional às pessoas que trabalham no mercado corporativo de operadoras de planos, que necessitam de informação confiável e acessível”, complementa.

Sobre o M3BS:

O Miglioli, Bianchi, Borrozzino, Bellinatti e Scarabel Advogados é uma sociedade de advogados constituída por profissionais com ampla experiência no mercado. É full service na área empresarial de Saúde Suplementar, atendendo Operadoras de Planos, Administradoras de Benefícios, Hospitais, Seguradoras, Centros Diagnósticos, Clínicas, Consultórios, Corretoras de Seguros e de Planos, Médicos, Operadoras Odontológicas, Clínicas Odontológicas, Dentistas e demais atores do segmento. Tem como missão aprimorar o ecossistema de saúde brasileiro. Para saber mais, acesse https://m3bs.com.br/.