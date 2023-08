Vereadores discutem ‘relatório diário de serviços do DAE’ nesta terça

Veja a pauta da sessão da Câmara Municipal de Americana desta terça-feira que será discutida e votada pelos vereadores.

1. Em Discussão Única – Mensagem nº 6/2023 – Veto total, de autoria do Poder Executivo, ao Projeto

de Lei nº 33/2023, de autoria do Vereador Senhor Vagner Malheiros, que “Dispõe sobre a criação do

Índice de Desempenho da Gestão Municipal em Americana e dá outras providências”. (Maioria absoluta

para rejeição)

2. Em Discussão Única – Parecer pela inconstitucionalidade – Projeto de Lei nº 72/2023, de autoria

do Vereador Senhor Juninho Dias, que “Institui o Programa Amigo do Meio Ambiente”. (Maioria

simples)

3. Em Discussão Única – Parecer pela inconstitucionalidade – Projeto de Lei nº 78/2023, de autoria

da Vereadora Senhora Nathália Camargo, que “Proíbe a realização ou custeio de quaisquer tratamentos ou

procedimentos hormonais e cirúrgicos para mudança de gênero em menores de dezoito anos no âmbito do

Município de Americana e dá outras providências”. (Maioria simples)

4. Em Primeira Discussão – Substitutivo ao Projeto de Lei nº 75/2023, de autoria do Vereador Senhor

Dr. Daniel, que “Cria a Medalha de Mérito ‘Lilica’ e altera dispositivos da Lei Municipal nº 4.603, de 7

de março de 2008 (Dispõe sobre concessão de honrarias municipais)”. (Maioria simples)

5. Em Primeira Discussão – Projeto de Lei nº 79/2023, de autoria do Vereador Senhor Juninho Dias,

que “Institui o aniversário de fundação do bairro Antônio Zanaga no calendário municipal oficial”.

(Maioria simples)

6. Em Primeira Discussão – Projeto de Lei nº 85/2023, de autoria do Vereador Senhor Fernando da

Farmácia, que “Denomina ‘Milton Elias Ortolan’ a Rua M, localizada no Parque Residencial Jair Faraone

Zanaga 2 – Código 19323”. (Maioria simples)

7. Em Primeira Discussão – Projeto de Lei nº 86/2023, de autoria do Vereador Senhor Gualter Amado,

que “Dispõe sobre a obrigatoriedade do Departamento de Água e Esgoto a disponibilizar no seu portal

eletrônico a programação diária de serviços, e dá outras providências”. (Maioria simples)

8. Em Primeira Discussão – Projeto de Lei nº 87/2023, de autoria do Vereador Senhor Marcos Caetano,

que “Institui a Campanha de instrução permanente para a prevenção à febre maculosa no Município de

Americana e dá outras providências”. (Maioria simples)

