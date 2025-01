Inteligência artificial combate vício em apostas

Nos últimos cinco anos, as apostas esportivas registraram um crescimento acelerado no Brasil, mesmo enquanto o setor aguardava regulamentação. Dados revelam que essas apostas já consomem uma parcela significativa do orçamento das classes mais baixas, representando 76% das despesas desses grupos com lazer e cultura.

Essa expansão, impulsionada pela liberação das plataformas de apostas em dezembro de 2018, trouxe também novos desafios, como o aumento dos casos de vício e compulsão.

Em resposta a essa demanda crescente, a PsycoAI, healthtech focada em soluções de inteligência artificial com tecnologia pioneira, acaba de lançar um agente de IA inovador destinado ao controle de vícios, que engloba a conscientização e o tratamento de comportamentos compulsivos relacionados às apostas.

“O agente oferece suporte contínuo e personalizado para pacientes que buscam superar vícios, como tabagismo, alcoolismo e dependência de jogos digitais. Por meio de técnicas de gamificação, mensagens motivacionais e monitoramento diário, o agente promove adesão ao tratamento, reforça os benefícios da mudança de comportamento e auxilia na identificação e enfrentamento de gatilhos que podem dificultar o progresso”, explica Fabio Tiepolo, CEO da PsycoAI.

Entre as funcionalidades está o suporte contínuo e empático para garantir a adesão ao tratamento; a identificação de gatilhos e comportamentos de risco; a utilização de técnicas de gamificação e mensagens diárias que incentivam o progresso; e a prevenção de recaídas a partir de suporte adaptativo. “Nosso objetivo é ajudar as pessoas a identificarem seus gatilhos emocionais e comportamentais, oferecendo suporte em tempo real para que possam tomar decisões mais saudáveis”, afirma.

A regulamentação e o futuro das apostas esportivas no Brasil

A regulamentação das apostas no Brasil, sancionada no final de 2023, inclui a tributação de empresas e apostadores, além de definir um marco legal para o funcionamento desse mercado.

Segundo a Secretaria de Prêmios e Apostas, as empresas que ainda não pediram autorização para operar no país terão suas atividades suspensas até regularizarem a situação.

Com a entrada em vigor das novas regras, o agente de IA da PsycoAI se torna uma ferramenta ainda mais relevante, complementando os esforços de conscientização e controle.

Além de identificar e tratar o vício, a plataforma também oferece suporte motivacional ao usuário, fornecendo reforços positivos e orientações sobre tratamentos complementares, como o encaminhamento a psicólogos ou grupos de apoio.

“Queremos não só identificar o problema, mas também oferecer uma solução eficaz e personalizada para cada usuário”, complementa Fábio Tiepolo.

Sobre a PsycoAI

A PsycoAI é uma healthtech brasileira que utiliza inteligência artificial para otimizar processos no setor de saúde e recursos humanos, visando melhorar a eficiência e personalização no atendimento ao cliente e oferecer às empresas um mapeamento da saúde dos colaboradores. ]

Cofundada por Fabio Tiepolo (CEO), Vinícius Reis (CTO), Marcello Alvarenga (CFO) e Dr. Eduardo Cordioli (Diretor Médico), a empresa já atraiu importantes investidores e estabeleceu parcerias com grandes players do mercado, como Dr. Consulta e o Hospital e Maternidade Santa Joana.

