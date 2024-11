Inverno de 2024 teve 71% a mais de pedidos no delivery do que o de 2023, mostra pesquisa da Gaudium

Leia + notícias de Economia, emprego e mercado

Quando a temperatura diminui, aproveitar o conforto de casa é bem mais atraente do que sair para comer; e o inverno desse ano teve 71% mais pedidos de refeições por delivery do que o do ano passado, de acordo com um levantamento feito pela Gaudium, dona da Machine, uma tecnologia focada nos mercados de mobilidade e logística. Apesar das temperaturas acima da média, a estação foi mais fria em 2024 se comparada com 2023, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

“A Região Sudeste foi campeã no volume de entregas em 2024, sendo de 1,5 milhão de pedidos, seguida pela Região Centro-Oeste, com 1,2 milhão”, explica Ana Carolina Cabral, P. O. do produto de entregas da Gaudium. “A Região Sul contabilizou 644 mil entregas; a Região Norte, 434 mil; e, por fim, a Região Nordeste, com 430 mil”, comenta.

Especialmente em dias frios e chuvosos, os restaurantes costumam aprimorar a logística para atender à maior demanda e evitar atrasos. Durante a estação, os estabelecimentos fortalecem parcerias com as plataformas de entrega, para aumentar sua visibilidade e participação no mercado; investem em campanhas promocionais sazonais, como cupons de desconto e frete grátis; e adaptam os cardápios ao clima para atrair consumidores.

“Os dados mostram que é essencial desenvolver estratégias para ajustar o delivery e garantir um atendimento eficiente e de qualidade nos dias frios. Pelo que podemos observar entre nossos clientes, a demanda pelos serviços de entrega cresce significativamente na mudança de estação, especialmente no inverno”, alega Cabral.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NOVOMOMENTO WHATSAPP