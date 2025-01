Irmã de Oscar, Gabi Emboaba bomba nas redes com GRWM tricolor

Irmã do craque do São Paulo Oscar, Gabi Emboaba começou a bombar nas redes sociais com GRWM tricolor.

GRWM é o get ready with me (arrum-se comigo), método bastante comum de blogueiras para mostrar como se arrumam ou fazem a maquiagem para sair a noite ou ir a eventos.

No caso de Gabi, ela foi ver a estreia do irmão no Morumbis, no jogo em que o Tricolor bateu o Corinthians por 3 a 1.

https://vm.tiktok.com/ZMkXh8QhD/

Leia + sobre Famosos, artes e música

Gabi Emboaba nas redes

O vídeo no tiktok já está perto das 150 mil visualizações, com forte engajamento do público. Com a volta do craque ao país, ela deve crescer muito nas redes e se tornar uma das ‘queridinhas’ também na região.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO do WHATSAPP