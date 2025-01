Campinas tem feirão do banco no shopping até dia 2

O C6 Bank, banco completo para pessoas físicas e jurídicas, vai promover de 29 de janeiro a 2 de fevereiro um feirão de automóveis seminovos em Campinas (SP). O Feirão C6 Auto vai reunir veículos de 18 revendedoras multimarcas no estacionamento do Shopping Iguatemi.

“Depois do sucesso do primeiro feirão que realizamos em dezembro na capital paulista, decidimos trazer o evento para Campinas, um dos principais polos econômicos do país”, diz Ricardo Bonzo Filho, head de veículos do C6 Bank.

Com ofertas exclusivas, as principais revendedoras multimarcas de Campinas e região levarão ao evento mais de 400 veículos, além do estoque virtual.

Durante o Feirão C6 Auto, os compradores encontrarão condições especiais de financiamento, como a possibilidade de pagar a primeira parcela em até 120 dias.

Além disso, o C6 Bank terá uma equipe no local para agilizar o processo de financiamento, validando os documentos do comprador e encaminhando as propostas de crédito para análise.

Outra facilidade é que o Feirão C6 Auto contará com uma área de vistoria para avaliar veículos que os compradores quiserem utilizar na troca por um novo, o que agiliza a transferência de titularidade.

Assistência veicular

Durante o Feirão C6 Auto, quem financiar a compra de carros pelo C6 Bank poderá contratar um pacote de serviços de assistência veicular, além do seguro prestamista – que protege o cliente em casos de morte, invalidez ou perda de renda.

Serviço Campinas

Horário: Das 10h às 22h, de 29/01 a 1º/02, e das 10h às 20h, no dia 2/02

Local: Shopping Iguatemi (Av. Iguatemi, 777 – Vila Brandina, Campinas – SP)

