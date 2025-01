Foi protocolado, nesta quinta-feira (23), na Câmara Municipal, o Projeto de Lei nº 4/2025, de autoria do vereador Elton Aparecido Cezarretti, o “Tikinho TK”, que visa incluir a tradicional “Festa do Padroeiro São João”, realizada no bairro Mollon, no Calendário Oficial de Eventos de Santa Bárbara d’Oeste.

A festividade, organizada anualmente pela Comunidade São João desde 1977, é uma celebração que une cultura, religião e economia.

Tradicionalmente realizada em dois finais de semana consecutivos durante o mês de junho, a festa é conhecida por atrair moradores de toda a cidade e também de municípios vizinhos.

Entre os principais destaques da programação estão apresentações musicais de artistas regionais e nacionais, atividades culturais, o tradicional Show de Prêmios – que arrecada fundos para projetos sociais – e a gastronomia típica, com destaque para o famoso “Frango a Passarinho”, que teve mais de uma tonelada vendida no último ano.

O projeto ressalta a importância da festa para a preservação das tradições juninas, o fortalecimento dos laços comunitários e o incentivo ao comércio local. A medida prevê que a inclusão no Calendário Oficial não trará custos ao Município, cabendo à organização buscar os recursos necessários por meio de parcerias.

Fala Tikinho

“Com a formalização da Festa de São João como evento oficial, espera-se que ela ganhe ainda mais visibilidade e se consolide como uma das principais celebrações culturais de Santa Bárbara d’Oeste”, explicou TK.

