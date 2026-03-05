A vereadora Jacira Chávare (Republicanos) anunciou, através do deputado federal Celso Russomano (Republicanos), uma emenda no valor de R$ 389 mil para a construção de um poço artesiano na região do bairro Nova Americana. Pedido antigo dos moradores, o anúncio foi feito nesta segunda-feira (2) pelo parlamentar e pela vereadora, em visita ao gabinete do prefeito Chico Sardelli.

O encontro contou também com a presença do vice Odir Demarchi; do superintendente do DAE (Departamento de Água e Esgoto), Fábio Renato Oliveira; do secretário de Negócios Jurídicos, Maurício Marzochi; e do chefe de gabinete, Franco Sardelli.

“Hoje, o poço mais próximo para atender a população dos bairros da região do Nova Americana fica na igreja São João Bosco, na Vila Santa Catarina, ou seja, bem distante. Vale ressaltar que muitas pessoas não têm carro para ir até o poço artesiano e fazem isso a pé, puxando um carrinho de feira. Por isso, a importância de um poço nesta região”, explicou Jacira.

“Quero muito agradecer ao deputado federal Celso Russomano, que atendeu o nosso pedido, o pedido dos moradores e destinou esta emenda parlamentar. Agora, vamos cuidar da parte burocrática e das licenças, com ajuda do deputado Celso Russomano, junto ao governo estadual para que possamos concretizar esse pedido”, disse a vereadora.

Vale lembrar que, desde setembro do ano passado, a Deliberação 10/2025, da SP Águas – Agência de Águas do Estado de São Paulo, vinculada à Secretaria Estadual de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística – suspendeu a emissão de novas outorgas de água para preservar os reservatórios paulistas.

“O recurso está garantido através da minha emenda para o município. Só que para que o poço seja perfurado, precisamos da autorização do governo estadual. Então, a partir de agora, abre-se um processo administrativo e eu vou acompanhar. E assim que sair essa autorização, aí a gente consegue perfurar o poço, mas o recurso está garantido”, afirmou o deputado Celso Russomano (Republicanos).