Leitores do NM entraram em contato pedindo ajuda no resgate de gatos na região da Ponte do Funil, que fica na saída de Santa Bárbara d’Oeste sentido Limeira e Iracemápolis.
Eles estão dentro de uma chácara aparentemente em estado de abandono.
Alguns dos animais já estariam mortos. Existe a dúvida entre os protetores se houve envenenamento dos bichanos.
Urgente, alguém consegue ajudar a resgatar um gato e outros que estão abandonados em uma chácara na ponte do funil, e dois já aparecemos mortos e não sei se foi envenenados ou atropelados, e estou com medo de aparecer mais mortos.
