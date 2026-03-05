Leitores do NM entraram em contato pedindo ajuda no resgate de gatos na região da Ponte do Funil, que fica na saída de Santa Bárbara d’Oeste sentido Limeira e Iracemápolis.

Eles estão dentro de uma chácara aparentemente em estado de abandono.

Alguns dos animais já estariam mortos. Existe a dúvida entre os protetores se houve envenenamento dos bichanos.

Mensagem resgate de gatos

Urgente, alguém consegue ajudar a resgatar um gato e outros que estão abandonados em uma chácara na ponte do funil, e dois já aparecemos mortos e não sei se foi envenenados ou atropelados, e estou com medo de aparecer mais mortos.