Jacira Chávare pede informações sobre atrasos no transporte de pacientes que fazem hemodiálise em Sumaré

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A vereadora Jacira Chávare (Republicanos) protocolou um requerimento na secretaria da Câmara Municipal de Americana solicitando informações da prefeitura sobre relatos de atrasos no transporte de pacientes que precisam se deslocar até o município de Sumaré para sessões de hemodiálise.

Segundo a parlamentar, alguns pacientes relatam enfrentarem períodos prolongados de espera pelo transporte após o término das sessões. Jacira destaca que a hemodiálise é um procedimento fisicamente desgastante e que a demora no retorno para casa pode gerar ainda mais transtornos e desconforto para quem já enfrenta uma rotina de tratamento contínuo.

No requerimento, a vereadora questiona se a Administração Municipal tem conhecimento dos atrasos e quais providências foram adotadas. Também solicita informações sobre os horários estabelecidos para buscar os pacientes, como é feito o controle do cumprimento desses horários, quantas pessoas utilizam atualmente o serviço e quantos veículos são disponibilizados para atender a demanda.

“Estamos falando de pacientes que dependem desse transporte para realizar um tratamento essencial. Depois de uma sessão de hemodiálise, não é aceitável que essas pessoas permaneçam esperando por longos períodos. Nosso objetivo é entender o que está acontecendo e cobrar medidas para que o serviço seja organizado, pontual e adequado às necessidades dos pacientes”, destaca.

O requerimento será discutido e votado pelos vereadores em plenário na sessão ordinária desta terça-feira (13). Se aprovado será encaminhado à prefeitura para resposta.

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