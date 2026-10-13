O americanense Jesuino (Donny Archanjo), que ganhou destaque nacional ao chegar à semifinal do MasterChef Brasil 13, foi homenageado com uma Moção de Aplausos. O reconhecimento foi proposto pelo vereador Miguel Carlos Pires, conhecido como Pastor Miguel.
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Emocionado, Jesuino agradeceu a homenagem
mencionou o Pastor Caetano e destacou o orgulho de representar Americana na competição. “Americana, essa conquista é nossa!”, celebrou o cozinheiro, agradecendo também o carinho e a torcida da população.
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