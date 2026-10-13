A Justiça converteu em preventiva a prisão do pastor Jonatã de Jesus Batista, autor do feminicídio de Jeane Cristina Mattes Batista, de 43 anos, morta a facadas durante a comemoração do aniversário do filho, em Americana, no domingo (11).

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Jeane, que tinha medida protetiva contra o ex-marido, foi sepultada na manhã desta terça-feira (13). O autor do crime já havia sido preso por violência doméstica e alegou ciúmes como motivação. Ele permanecerá preso enquanto responde pelo feminicídio.

Jeane foi enterrada hoje- Justiça

Jeane Cristina Mattes Batista, de 43 anos, vítima de feminicídio em Americana foi sepultada esta terça-feira (13) no Cemitério Parque Gramado, localizado na Avenida da Amizade.