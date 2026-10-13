Juninho Dias questiona oferta de cursos de primeiros socorros para o comércio de Americana

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O vereador Juninho Dias elaborou um requerimento para verificar se Americana possui programas de capacitação em primeiros socorros destinados a proprietários e funcionários de estabelecimentos comerciais. A iniciativa dá atenção especial às manobras de desengasgo e à preparação de trabalhadores de restaurantes, bares, lanchonetes, padarias e outros locais de consumo de alimentos.

A proposta busca conhecer os treinamentos disponíveis, as condições de participação e a existência de atividades práticas que preparem os funcionários para reconhecer uma emergência, prestar os primeiros socorros e acionar o atendimento especializado.

“Quem trabalha no comércio pode presenciar uma situação de engasgo e precisa saber como agir. Queremos conhecer o que Americana já oferece e avaliar caminhos para que essa capacitação chegue a mais estabelecimentos. Ter pessoas preparadas pode fazer a diferença para salvar uma vida”, afirma Juninho.

O requerimento também aborda possíveis parcerias com o Corpo de Bombeiros, serviços de urgência, instituições de ensino e entidades representativas do comércio, além da possibilidade de oferta de capacitações periódicas e gratuitas.

O documento será votado em sessão e posteriormente encaminhado ao Poder Executivo.

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