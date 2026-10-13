O prefeito de Americana, Chico Sardelli, anunciou nesta terça-feira (13) Solange Strozzi Coev como nova secretária de Comunicação e Tecnologia da Informação e Guilherme Vital como novo secretário de Esportes. Solange coordenou a comunicação da campanha de Franco Sardelli (PL), eleito deputado estadual no dia 4 de outubro.

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Além disso, Belmiro José dos Santos seguirá como Chefe de Gabinete da Prefeitura, cargo ocupado interinamente desde abril deste ano.

Solange Strozzi e a carreira

Jornalista formada pela Unifev (Centro Universitário de Votuporanga) e advogada pelo Unisal (Centro Universitário Salesiano), Solange atuou nas redações de veículos como Tribuna Liberal (Sumaré), TodoDia (Americana) e Jornal de Piracicaba. Foi diretora de Comunicação da Prefeitura de Nova Odessa por seis anos, assessora de imprensa da Câmara de Nova Odessa por três anos e diretora da Câmara de Nova Odessa em 2024.

O então secretário Leon Botão e a coordenadora de comunicação Crislaine Fernandes deixam os cargos a pedido para se dedicarem a projetos pessoais.

Guilherme Vital, com formação em Administração pelo Unisal, assume a Secretaria de Esportes, da qual foi assessor institucional durante a gestão do ex-secretário Marcio Leal, até abril deste ano. A pasta estava sendo conduzida interinamente pelo secretário de Administração, Eduardo Flores.

“Desejo boas-vindas à Solange e ao Vital, profissionais reconhecidos na nossa região e que terão grandes responsabilidades na condução da Comunicação e do Esporte da Prefeitura a partir de agora”, disse o prefeito Chico Sardelli.

“Agradeço ao Leon e à Crislaine pela dedicação ao poder público de Americana nos últimos anos, assim como ao Eduardo Flores pelo período em que conciliou a Administração e o Esporte”, acrescentou Chico.

Belmiro José dos Santos, que segue na chefia de gabinete, atua na gestão Chico Sardelli desde 2021. Com 44 anos de experiência na Prefeitura de Americana e com passagens também pela Câmara, Belmiro é formado em Administração de Empresas, com especializações em Gestão Pública e Economia.