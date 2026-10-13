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Vítima sofreu ferimento na cabeça após ser atingida com um pedaço de madeira; ocorrência foi apresentada à Delegacia de Defesa da Mulher (DDM). A Guarda Municipal de Americana (GAMA) prendeu em flagrante um homem de 25 anos, na manhã desta terça-feira (13), após uma ocorrência de violência doméstica no Jardim dos Lírios.

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A equipe da Guarda Municipal foi acionada pelo Centro de Segurança e Inteligência (CSI) para averiguar uma denúncia de violência doméstica na Rua Ema.

No local, os agentes fizeram contato com a vítima, que relatou ter sido agredida pelo marido durante uma discussão por motivos domésticos. Segundo seu relato, o homem a atingiu na cabeça com um pedaço de madeira, causando um ferimento.

Além da madeirada, pressão psicológica

A mulher também informou que vinha sofrendo episódios de violência física e psicológica nos últimos dias, mas ainda não havia acionado as autoridades. Após receber as informações, os guardas realizaram buscas e localizaram o homem na residência da sogra. A vítima foi encaminhada à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) São José para receber atendimento médico.

Na sequência, a mulher e o autor foram conduzidos à Delegacia de Defesa da Mulher (DDM), onde a ocorrência foi apresentada à autoridade policial. Após analisar os fatos, a delegada determinou a prisão em flagrante do homem.