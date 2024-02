Janja sai em defesa de Lula após 'treta' com Netanyahu

A primeira dama Janja da Silva decidiu usar as redes

sociais para sair em defesa do marido, o presidente Lula da Silva (PT) após ‘treta’ com o chefe de Estado de Israel Benjamin Netanyahu.

Orgulho do meu marido que, desde o início desse conflito na Faixa de Gaza, tem defendido a paz e principalmente o direito à vida de mulheres e crianças, que são maioria das vítimas. Tenho certeza que se o Presidente Lula tivesse vivenciado o período da Segunda Guerra, ele teria da mesma forma defendido o direito à vida dos judeus. Leia Mais Notícias do Brasil e exterior A fala se referiu ao governo genocida e não ao povo judeu. Sejamos honestos nas análises. Perguntei certa vez a uma jornalista por que a imprensa não divulga as imagens do massacre em Gaza, ao que ela me respondeu: “porque são muito fortes as imagens das crianças mortas”. Se isso não é esconder o genocídio, eu não sei o que é. É preciso que o mundo se indigne com o assassinato de cada uma dessas crianças e que se una, urgentemente, na construção da paz!

