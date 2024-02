Propaganda no insta põe Neymar no jogo do Tigrinho

Uma propaganda que traz a imagem do craque Neymar

e um jogo semelhante ao Jogo do Tigrinho circula fortemente no instagram nos últimos dias. A voz do craque e a imagem aparecem junto com o jogo e a propaganda aparece tanto na rolagem da rede social como nos stories.

Febre na atualidade, o Jogo do Tigrinho é mais uma forma de entretenimento nos sites das casas de apostas. O game se assemelha a uma máquina de caça-níqueis. Para ganhar prêmios em dinheiro, os jogadores devem alinhar três símbolos idênticos em três linhas.

O Tigrinho funciona, basicamente, como um cassino online. Ele é uma espécie de caça níquel, em que o jogador precisa fazer a combinação de três figuras iguais em três fileiras para ganhar o prêmio em dinheiro. Assim como o Aviator, o Jogo do Tigre também tem um multiplicador de 10 vezes o valor de apostas.

No jogo, Os pagamentos são determinados pelos símbolos exibidos na tela. Laranja, Foguetes e Envelopes representam pagamentos menores, enquanto Saco de Moedas, Amuleto da Sorte e Lingote de Ouro indicam pagamentos maiores. O Tigre da Fortuna é um símbolo extra que pode substituir todos os outros símbolos comuns de pagamento.

