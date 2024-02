Alerta: registros de Covid aumentam pós festas

A aglomeração durante eventos tem contribuído para o aumento dos registros de Covid-19

em diversas regiões do Brasil. Dr. Marco Cesar, diretor clínico da Salus Imunizações, destaca a importância de permanecer vigilante diante desse cenário preocupante.

Após as aglomerações ocorridas em eventos recentes, como festas e encontros sociais, observa-se um aumento significativo nos casos de Covid-19 em várias regiões do país. Essas aglomerações são propícias para a transmissão do vírus, especialmente entre indivíduos não vacinados ou com imunidade comprometida.

Dados recentes indicam um aumento expressivo no número de casos confirmados de Covid-19. O registro de novos diagnósticos positivos reflete a propagação do vírus em comunidades onde ocorreram essas aglomerações. É fundamental adotar medidas preventivas rigorosas para conter a disseminação do vírus e proteger a saúde pública.

Dr. Marco Cesar ressalta a importância de seguir as orientações das autoridades de saúde, evitando aglomerações e mantendo as medidas de higiene e distanciamento social. O uso de máscaras adequadas e a higienização frequente das mãos são essenciais para reduzir o risco de contágio pelo vírus.

A preocupação com a Covid-19 persiste, especialmente diante do aumento dos registros após as aglomerações recentes. A população deve estar alerta e colaborar ativamente para conter a propagação do vírus, adotando comportamentos responsáveis e seguindo as diretrizes das autoridades de saúde.

Claro! Aqui estão algumas dicas de cuidados para evitar a Covid-19:

1. *Use Máscara Adequada:* Utilize máscaras faciais de tecido de qualidade ou máscaras cirúrgicas em locais públicos ou em ambientes fechados, especialmente onde o distanciamento físico não é possível.

2. *Pratique Distanciamento Social:* Mantenha uma distância segura de pelo menos 1 metro de outras pessoas, especialmente em locais lotados ou em situações de contato próximo prolongado.

3. *Higienize as Mãos Regularmente:* Lave as mãos com água e sabão por pelo menos 20 segundos ou utilize desinfetante para as mãos à base de álcool, especialmente após contato com superfícies compartilhadas ou ao retornar de ambientes externos.

4. *Evite Contato Próximo com Pessoas Doentes:* Evite contato próximo com pessoas que apresentam sintomas de doença respiratória, como tosse ou espirros, e incentive-os a procurar assistência médica.

5. *Evite Aglomerações:* Limite a participação em eventos ou reuniões sociais que envolvam grandes multidões, pois isso aumenta o risco de exposição ao vírus.

6. *Ventile os Ambientes:* Mantenha os ambientes internos bem ventilados, abrindo janelas e portas para permitir a circulação de ar fresco, especialmente em locais fechados.

7. *Limpe Superfícies Regularmente:* Limpe e desinfete regularmente superfícies de contato frequente, como maçanetas, corrimãos, interruptores de luz e superfícies de trabalho.

8. *Evite Toque no Rosto:* Evite tocar nos olhos, nariz e boca com as mãos não lavadas, pois isso pode facilitar a entrada do vírus no organismo.

9. *Pratique Etiqueta Respiratória:* Cubra o nariz e a boca ao tossir ou espirrar com um lenço de papel ou com o cotovelo dobrado, e descarte imediatamente o lenço usado em uma lixeira adequada.

10. *Vacine-se:* Procure receber a vacina contra a Covid-19 conforme as diretrizes e recomendações das autoridades de saúde locais. A vacinação é uma das medidas mais eficazes para prevenir a infecção e suas complicações.

Seguindo essas dicas e adotando comportamentos responsáveis, é possível reduzir significativamente o risco de contrair e transmitir o vírus da Covid-19.

A Salus Imunizações reitera seu compromisso em promover a conscientização sobre a importância das medidas preventivas contra a Covid-19. A colaboração de todos é fundamental para enfrentar essa pandemia e proteger a saúde e o bem-estar da comunidade. finaliza Dr Marco Cesar, Diretor Clínico da Salus Imunizações.

