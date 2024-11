A quarta edição do Jantar dos Empresários da ACISB (Associação Comercial e Industrial de Santa Bárbara d’Oeste) foi realizada com grande sucesso no último sábado (9/11). Reunindo cerca de 450 convidados no tradicional Esporte Clube Barbarense, o evento destacou-se pela alta gastronomia, boa música e networking entre o empresariado local e convidados de regiões vizinhas.

Para o presidente da ACISB, Ricardo Betin, a realização do Jantar dos Empresários reforça o compromisso da associação com o desenvolvimento e o reconhecimento das empresas que impulsionam a economia de Santa Bárbara d’Oeste.

Mais notícias da cidade e região

“É sempre gratificante ver o engajamento e o entusiasmo dos nossos empresários em uma noite como essa, que celebra o trabalho e a união de todos que contribuem para o crescimento da nossa cidade”, afirmou Betin, que também destacou o empenho e parceria com o Poder Público municipal.

A ocasião também teve um caráter beneficente, destinando a receita excedente para a Apae e a Casa da Criança de Santa Bárbara d’Oeste. “Além de proporcionar uma experiência especial aos nossos convidados, o Jantar nos permite contribuir com instituições que desempenham papéis fundamentais em nossa comunidade”, ressaltou o presidente.

Os convidados desfrutaram da qualidade do Fazan Buffet, da diversidade de drinks preparados pelo Afonso’s Bartender e da animação garantida pela Santa Fé Banda Show. A organização do evento ficou a cargo de Jean Cunha Eventos, e as empresas patrocinadoras foram fundamentais para viabilizar cada detalhe da noite.

Assim, o Jantar dos Empresários 2024 reafirma-se como uma data importante para o calendário empresarial da cidade, reforçando os laços entre a ACISB e a comunidade empresarial de Santa Bárbara d’Oeste.

PATROCÍNIO do Jantar

O Jantar dos Empresários 2024 contou com três categorias de patrocínio. Na classe Diamante/Esmeralda estão as empresas Aro Contabilidade, Grupo ADN, Notícia FM, Renault Andreta, Sicoob Acicred e Visão Transporte & Logística. A cota Ouro/Rubi é composta por Cards Inova, TRBR e Unimed. Já na categoria Prata/Topázio, apoiam o evento Canatiba, Cartão Pague Menos, Ótica Visual, Rhoferaço e Uniodonto.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NOVOMOMENTO WHATSAPP