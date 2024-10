Em uma eleição marcada pela ausência dos campeões de votos das eleições passadas do Jd Europa (Carlão Motorista e Joel do Gás), o nome que desponta na região como novidade é João Fernandes.

Ele aposta no trabalho que já faz há mais de 10 anos na base comunitária do ConseB (Conselho de Segurança do Bairro.

Por conta da eleição, precisou se afastar temporariamente.

Leia + sobre política regional

Hoje no PL, ele sabe que a disputa é pesada, mas tem encontrado apoios novos, o que o tem inspirado a ‘acelera’ na reta final.

Nome do Jd Europa

“Sou o nome mais forte do prefeito Rafael Piovezan na região e estou no mesmo partido que ele. Agora é hora de voltar a ter um nome forte do Jd Europa atuando na Câmara e em parceria com a prefeitura”, disse.

O esporte também é uma área onde João tem trabalhado nos últimos anos. Ele atuou junto a várias equipes amadoras do bairro.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NOVOMOMENTO WHATSAPP