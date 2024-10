Veja lista das 26 principais BETs que serão bloqueadas

O governo federal divulgou ontem a lista de casas de apostas BETs que têm autorização para operar no Brasil. Ao todo, estão incluídas 89 empresas, operando 193 marcas.

De acordo com o Ministério da Fazenda, todas as casas que estiverem fora desta lista se tornam agora ilegais e serão bloqueadas a partir dos próximos dias. A previsão da pasta é que sejam bloqueados cerca de 600 sites.

Segundo apuração do Aposta Legal Brasil, as marcas mais relevantes em atuação no país e que ficaram de fora desta lista somaram, entre abril e agosto deste ano, mais de 96 milhões de acessos.

Através da ferramenta “Casas de apostas mais populares”, disponível na homepage do site, o Aposta Legal Brasil acompanha constantemente a flutuação no total de acessos das principais bets no Brasil.

Veja abaixo a lista com o total de acessos registrados, em cinco meses, de 26 das principais casas que devem ser bloqueadas.

Lista das Bets

As informações completas estão disponíveis no site do Aposta Legal Brasil.

