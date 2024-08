Jojo Todynho indiciada pelo MP por agressão na faculdade

O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MP-RJ) apresentou uma denúncia contra a cantora e influenciadora Jojo Todynho, após uma alegação de agressão física envolvendo Gabriela dos Santos do Nascimento.

O incidente, que teria ocorrido no início do ano no campus da Universidade Estácio de Sá, foi registrado por testemunhas e por gravações, nas quais Jojo supostamente deu um tapa no rosto de Gabriela.

A denúncia foi aceita pelo MP-RJ e, embora trate-se de uma contravenção penal – considerada um “crime menos grave” –, Jojo Todynho pode, dependendo do desfecho, enfrentar uma pena de prisão simples.

Dr. Robert Beserra, advogado de Gabriela dos Santos do Nascimento, comentou sobre o caso: “Desde o início, estamos lutando para que a justiça seja feita. Há provas claras, testemunhas e vídeos que mostram a agressão sofrida por nossa cliente, e agora o processo criminal está seguindo seu curso.”

Conforme pesquisa realizada no site do Tribunal de Justiça, todos os processos em que Jojo Todynho é parte ré enfrentam dificuldades para citá-la. Quando o oficial de justiça vai até o endereço dela, é informado que Jojo não reside na casa, o que tem atrasado o andamento dos processos. Assim, a tentativa de conciliação no caso da agressão ainda não ocorreu, pois Jojo Todynho ainda não foi formalmente citada.

Tudo contra Jojo

Além do processo criminal, Gabriela move ações cíveis tanto contra a influencer quanto contra a Universidade Estácio de Sá, onde a influenciadora estuda e realiza campanhas publicitárias. De acordo com os autos do processo movido por Gabriela contra a Estácio de Sá, a instituição teria exercido pressão sobre a aluna para que aceitasse um acordo. “Nossa cliente foi pressionada pela Universidade Estácio de Sá, que parecia mais preocupada em proteger a imagem de Jojo Todynho do que em resguardar os direitos de uma aluna que foi agredida dentro de suas dependências,” afirmou Dr. Beserra.

O caso segue em andamento, com novos desdobramentos esperados tanto na esfera criminal quanto na cível.

