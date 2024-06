Um jornal do interior de São Paulo esqueceu de apagar

no texto de abertura que havia pedido para o ChaTGPT construir a reportagem. O caso ganhou grande repercussão nas redes sociais com críticas ao uso indiscriminado da inteligência artifical pelas empresas de comunicação.

A notícia falava da prefeitura de Votuporanga, mas a reportagem começa com ‘Eu quero que você seja um jornalista com mais de 20 anos de experiência e você vai criar uma reportagem, em português, para um diário impresso no Brasil, de forma isenta, sem emitir opinião ou adjetivação’

DEU NO NEW YORK TIMES- O norte-americano The New York Times está processando a OpenAi, criadora do ChatGPT, e a Microsoft, sua maior investidora, por violação de direitos autorais.

Segundo o jornal, as empresas teriam usados milhões de artigos, sem permissão, para treinamento da ferramenta de inteligência artificial.

Trata-se da primeira grande organização de mídia a processar as companhias que fomentam softwares de inteligência artificial por direitos autorais relativos aos seus trabalhos escritos.

O jornal sustenta que, desde abril de 2023, tenta propor uma “resolução amigável” à OpenAi e à Microsoft, como a realização de um acordo comercial, mas nunca obteve sucesso.

