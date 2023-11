Jovem de 17 já devia pra Justiça e foi levado

por agentes da Guarda Municipal de Santa Bárbara d’Oeste na noite desta sexta-feira.

O caso aconteceu no jardim Pérola e os GMs tinha conhecimento de que o rapaz já tinha mandado de busca contra ele. YR foi abordado na avenida do Comércio, via principal do bairro.

Leia abaixo descrição pormenorizada feita por agentes da

GUARDA CIVIL MUNICIPAL Santa Bárbara d’Oeste-SP APOIO TÁTICO 02

.🚨GCM Reis .🚨GCM Ferreira .🚨GCM Washington

.

.📍DATA: 17 de novembro 2023

.📍HORA: 19:30

.📍LOCAL: Av do comércio n°478, Jardim Pérola.

.🛑 Cumprimento de mandado de busca e apreensão

.

Histórico: Esta equipe de Apoio Tático em patrulhamento pelo local supracitado deparou com o adolescente Y.R.S. de 17 anos, que sendo de conhecimento da equipe haver um mandado de busca e apreensão por ato infracional/tráfico de drogas em seu desfavor.

Foi abordado e em busca pessoal nada de ilícito localizado sendo detido, e após conduzido ao plantão policial, ficando apreendido e à disponível da Justiça.

