Nova Odessa define plano de contingência em caso de ventania; veja dicas

O vice-prefeito Alessandro Miranda (o Mineirinho) conduziu nessa sexta-feira (17/11) uma reunião emergencial com todos os setores mobilizados no plano de contingência adotado desde 2021 para ocorrências climáticas na cidade. Em relação a este final de semana, foram definidos os detalhes do plano de ação em caso de se concretizarem as fortes chuvas e ventos previstos para o Estado de São Paulo. A prioridade é sempre auxiliar moradores afetados por possíveis alagamentos de residências, queda de árvores ou muros, etc.

Participaram a Defesa Civil Municipal, as secretarias de Obras, Esportes, Desenvolvimento, Segurança e Meio Ambiente, o Corpo de Bombeiros da Polícia Militar e a Associação dos Bombeiros Civis Voluntários da cidade, além da Coden Ambiental.

“O Estado emitiu este alerta e todas as prefeituras paulistas precisam se preparar para alguma eventualidade, com ações e também informando às suas populações. Temos algumas áreas de risco para alagamento, por exemplo, e muitas árvores na cidade, então estamos redobrando a atenção nos próximos dias e deixando as equipes de sobreaviso”, afirmou o vice-prefeito Mineirinho logo após a reunião intersetorial.

Foram relembrados todos os detalhes da “Operação Verão” para eventual atendimento de moradores de áreas alagadiças que possam vir a ser desalojados pelas chuvas. Coordenado pela Defesa Civil Municipal, o grupo de trabalho conta com apoio de várias secretarias do Poder Público Municipal, conforme a necessidade.

O planejamento inclui, desde 2021, o mapeamento e monitoramento constantes das áreas consideradas propícias a alagamentos, cuja grande maioria fica ao longo do Ribeirão Quilombo, em bairros como os jardins São Jorge, Flórida, Conceição, Fadel e Vila Azenha.

Segundo o coordenador da Defesa Civil de Nova Odessa, Vanderlei Wilians Vanag, cerca de 55 residências da cidade estão historicamente sujeitas a alagamentos. E todos estes moradores estão, desde aquele 2021, em um grupo de WhatsApp para contato direto com os técnicos da Defesa Civil Municipal.

Ficou mantido que, em caso de alagamento que afete residências, as famílias serão inicialmente orientadas a buscar abrigo em casa de familiares ou parentes. Não sendo possível, serão alojadas pela Prefeitura no Ginásio Municipal de Esportes do Jardim São Jorge, que já foi preparado para esta possibilidade. No ginásio, as famílias eventualmente afetadas receberão alimentos, roupas e terão leitos para dormir confortavelmente.

E, ao retornarem para suas residências, contarão com kits de higiene e limpeza, doados por empresas da cidade, além de cestas básicas providenciadas pelo Fundo Social de Solidariedade e pela Diretoria de Gestão Social.

Paralelamente, a Diretoria de Serviços Urbanos e a Coden Ambiental vão promover uma força-tarefa de limpeza das vias públicas afetadas, enquanto a Secretaria de Meio Ambiente promove a remoção de eventuais árvores e galhos derrubados pelo vento e a Secretaria de Obras aciona a CPFL Paulista em caso de incidentes envolvendo postes e a rede elétrica em geral. O Setor de Trânsito e a GCM (Guarda Civil Municipal) seguem atentos também a qualquer necessidade de intervenção, como a interdição temporária de vias públicas.

DICAS DA DEFESA CIVIL MUNICIPAL DE NOVA ODESSA

CUIDADOS

Em situações de chuvas fortes, com ventos ou raios:

– Afaste-se de aparelhos e objetos ligados à rede elétrica, como TVs, geladeiras e fogões.

– Afaste-se de janelas, tomadas, torneiras, canos elétricos e evite tomar banho.

– Nunca atravesse via com água ou lama de deslizamento fluindo.

– Não se abrigue debaixo de árvores.

– Jamais toque em fios ou postes caídos.

– Diante do aparecimento de fendas e rachaduras nas paredes ou de qualquer sinal de deslizamento, abandone o local imediatamente e procure abrigo fora da área de risco.

Para mais informações sobre como se prevenir, visite o site http://www.spalerta.sp.gov.br/.

CONTATOS

● Em caso de emergências, a população de Nova Odessa pode acionar a Defesa Civil Municipal pelo telefone (19) 99754-9260, a Defesa Civil Estadual pelo 199 ou também os Bombeiros (193) ou a Polícia Militar (190).

● O telefone da unidade do Corpo de Bombeiros da PM-SP em Nova Odessa é o 193 (Centro de Operações). A unidade fica na Avenida São Gonçalo, nº 2.303, no Jd. Santa Rita/Alvorada.

● Para ocorrências envolvendo as redes de água e esgoto ou a coleta de lixo, entre em contato com a Coden Ambiental pelo telefone 0800 771-1195.

● Em caso de falta de energia ou ocorrências envolvendo postes e a rede elétrica, é importante que a população entre em contato imediatamente com a CPFL Paulista no https://servicosonline.cpfl.com.br/ ou www.cpfl.com.br, no App “CPFL Energia”, pelo telefone 0800 010-1010 ou pelo WhatsApp (19) 99908-8888. Nunca toque nos fios!

● Os telefones da GCM (Guarda Civil Municipal) são o (19) 3466-1900 e o 153.

● Em caso de quedas de árvores e galhos, o telefone da Secretaria de Meio Ambiente é o (19) 3476-5728. O cidadão também pode comunicar a Defesa Civil Municipal pelo telefone (19) 99754-9260.

