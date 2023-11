Ainda no PSB, Dr José está com 1 pé no União Brasil

Ele foi convidado e as conversas estão caminhando, disse o presidente do diretório municipal de Santa Bárbara d’Oeste Marcos Fontes. Dr José foi o segundo colocado nas eleições de 2020 ficando menos de 1% atrás do atual prefeito Rafale Piovezan (MDB) e hoje é a principal aposta da oposição para a disputa de 2024.

O arranjo para 2024 seria o médico a prefeito e MFontes como candidato a vice. O vereador Carlos Fontes, pai de Marcos, teria assim um novo mandato ‘quase garantido’ com o partido atraindo mais nomes.

MAIS NOMES– M Fontes recebeu hoje mais dois pré candidatos de vereador.

Valdir Palomo, empreendedor e ligado a Igreja Assembleia de Deus ministério Paulistana e o Pr Eberson, que realizada ministrações do evangelho em muitas igrejas de Santa Bárbara e Americana.

“O meu objetivo é conduzir o nosso time a um projeto vitorioso! Estou se dedicando pessoalmente em todas as agendas e indicando o percurso para cada amigo e amiga que deseja participar do futuro de nossa cidade”. Disse Marcos Fontes.

