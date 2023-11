Novembro Negro: confira a extensa programação em Santa Bárbara

A programação do “Novembro Negro” será extensa de sábado (18) a segunda-feira (21) em Santa Bárbara d’Oeste, em alusão ao “Dia da Consciência Negra”, comemorado dia 20 de novembro. Promovidas pela Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste, por meio das secretarias de Educação e Cultura e Turismo, as atividades especiais promovem uma cultura de paz, respeito e equidade, envolvendo toda a população. Toda programação é gratuita.

Neste sábado (18), a partir das 9 horas, terá a Afro Bárbara – Feira de Arte + Cultura Afro Brasileira em frente ao Museu da Imigração e Centro de Memórias, no Centro da cidade. A Feira conta com expositores e busca fomentar a divulgação da arte, artesanato, cultura e saber popular afro-brasileiro, valorizando o trabalho de artistas da região por meio da Economia Criativa e geração de renda.

Haverá apresentações de escolas e da Casa da Criança (9h30), de dança terapêutica: samba, maculelê e afoxé (10h), dos alunos do Projeto Guri (10h30), de poesia com James Ribeiro (11h), oficina de Abayomi (11h30), de dança com Companhia de Dança JK – Jazz e Street Dance (12h30 e 12h45), do grupo Meninas da Ciranda e Candeeiro (13h), de capoeira Força e Fé (13h20), Desfile Afro (14h) e, por fim, show do Grupo Alto Astral (14h30).

Já no domingo (19), às 8 horas, será a vez de um Cortejo Afro, com saída no Centro de Memórias e chegada na Estação Cultural da Fundação Romi. O evento trará Maracatu Estação Quilombo, roda de capoeira do Projeto Ser e apresentações dos alunos do CIEP “Dom Eduardo Koaik”, Emefei “Antonia Dagmar de Almeida Rosolen” e da ADI “Geraldo Rocha Campos”.

Em frente ao Museu da Imigração e Centro de Memórias, o Dia da Consciência Negra, segunda-feira (20), será celebrado com apresentações da Casa da Criança (9h30), de capoeira “Menino Chorou” (9h45), do fórum religioso (10h), dos alunos do CIEP “José Renato Pedroso” (10h20), do “Poeme-se Periferia” com James Ribeiro (10h40) e show do Samb’Ajuda (11h).

A agenda segue até dia 30 deste mês, com “Seminário de Boas Práticas”, Mostra Cultural de alunos, cerimônia de entrega da medalha Zumbi dos Palmares e Ciclo de Diálogos Mulheres Pretas. As apresentações dos alunos evidenciam a cultura negra que é tratada todo o ano letivo durante as aulas, referenciada pelas nas Leis Federais 10.639/03 e 11.645/08.

Confira a programação do Novembro Negro:

– Exposição “O Silêncio que grita”

Visitação: de 15 a 30/11

Terça a sexta-feira: das 9 às 12 horas e das 13 às 17 horas

Local: Museu da Imigração | Rua João Lino, 371, Centro, Santa Bárbara d’Oeste/SP

Realização: secretarias de Educação, Cultura e Turismo e de Justiça e Relações Institucionais

Aberto ao público

– Dia 18/11 (sábado), das 9 horas às 16h30

Afro Bárbara – Feira de Arte + Cultura Afro Brasileira

Em frente ao Museu da Imigração | Rua João Lino, 371, Centro, Santa Bárbara d’Oeste/SP

Realização: secretarias de Educação e Cultura e Turismo

Aberto ao público

– Dia 19/11 (domingo)

Cortejo Afro

8h – Concentração em frente ao Museu da Imigração | Rua João Lino, 371, Centro, Santa Bárbara d’Oeste/SP

8h30 – Saída do cortejo com percurso pelas ruas principais da área central chegando até a Feira Livre na Estação Cultural

10h- Show de samba na Estação Cultural | Avenida Tiradentes, 2, Centro

Realização: secretarias de Educação e Cultura e Turismo

Aberto ao público

– Dia 20/11 (segunda-feira), das 9 às 12 horas

Celebração do Dia da Consciência Negra

Em frente o Museu da Imigração | Rua João Lino, 371, Centro, Santa Bárbara d’Oeste/SP

Realização: secretarias de Educação e Cultura e Turismo

Aberto ao Público

– Dia 23/11 (terça-feira), às 19 horas

Cerimônia de Entrega da Medalha Zumbi dos Palmares

Câmara Municipal | Rodovia Luís Ometto, SP-306, 1001 – Res. Dona Margarida

Realização: Câmara Municipal de Santa Bárbara d´Oeste

Aberto ao Público

– Dia 27/11 (segunda-feira), das 18h30 às 20h30

Seminário de boas práticas

Realização: Secretaria de Educação

Apoio: CEDAC – Comunidade Educativa e Instituto ACAIA – Educação e Cultura para redução da desigualdade social

Evento on-line para os educadores da Rede Municipal de Ensino

– 29/11 (quarta-feira)

Mostra Cultural

Anfiteatro Municipal “Detinha Dagnoni”

Realização: Secretaria de Educação

Evento para os alunos da Rede Municipal de Ensino

– Entre os dias 28 e 30/11 (segunda a quinta-feira)

Ciclo de diálogos Mulheres Pretas

Locais: Auditório da Emefei “Antonia Fagnoli Furlan” e CIEPs “Dom Eduardo Koaik” e “Leonel de Moura Brizola”

Realização: Secretaria de Educação

Evento para os alunos da Rede Municipal de Ensino

