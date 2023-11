Sumaré em alerta por vento e chuva

Até o momento para cidade de Sumaré segundo

o radar meteorológico demostra ventos forte no final da tarde, trazendo riscos de quedas de árvores que podem atingir redes elétricas podendo comprometer o abastecimento de água ou colocar em risco a vida de pessoas ou patrimônio. Situação que também contribui para destelhamento, desprendimento de fachadas comerciais, painéis publicitários etc. gerando risco de acidentes.

Mais notícias da cidade e região

Orientação:

Evitar ficar embaixo de árvores ou desabrigado neste período;

Evitar obras de construção civil tendo em vista que a maioria dos óbitos no último episódio aconteceu nesta circunstância

Evitar áreas com bosques e parques que podem gerar risco devido arborização

Evitar locais de espetáculos ou eventos a céu aberto com estrutura temperarias que podem soltar e gerar risco de acidentes

Em situação de risco ou acidentes ligue:

Defesa civil: 199

Corpo de Bombeiro: 193

SAMU: 192

GCM: 153

Defesa Civil Sumaré em alerta para chuvas deste final de semana pic.twitter.com/mgN6TO8T1j — Novo Momento (@novomomento) November 18, 2023



PARTICIPE DO GRUPO DO NOVO MOMENTO NO WHATSAPP