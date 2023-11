Parque Ecológico, Botânico e Bosque das Nascentes fecham por alerta de tempestades

O Parque Ecológico, o Jardim Botânico e o Bosque das Nascentes de Americana serão fechados às 12h deste sábado (18) e durante todo domingo (19), por conta do alerta de tempestade emitido pela Defesa Civil do Estado de São Paulo. A medida visa a evitar acidentes com os visitantes dos dois espaços diante da previsão de rajadas de vento.

A orientação da Defesa Civil é para que a população evite locais arborizados durante a tempestade, como o Jardim Botânico e o Parque Ecológico, o Bosque das Nascentes, a Avenida Brasil, entre outras praças públicas e áreas esportivas.

“Essa é uma medida de precaução, seguindo a orientação do governador Tarcísio de Freitas, que se reuniu com a Defesa Civil do Estado todo ontem e pediu que os prefeitos adotassem medidas para evitar acidentes. Em Americana, vamos fazer a nossa parte, fechando esses locais onde existem muitas árvores, a exemplo do que está sendo feito em São Paulo, Campinas, entre outras cidades. Esperamos que nada aconteça, mas estamos nos precavendo para cuidar das pessoas”, disse o prefeito Chico Sardelli.

As equipes da Secretaria do Meio Ambiente, Defesa Civil e Guarda Municipal estão com o efetivo mobilizado para atender ocorrências relacionadas às chuvas que devem atingir o município neste sábado e domingo.

“Essa é uma medida preventiva e em caso de ocorrências, a Secretaria de Meio Ambiente está toda de plantão durante o final de semana e feriado para atuar”, disse o secretário Fabio Renato de Oliveira.

“Nós estamos nas ruas desde cedo, vistoriando os pontos onde podem haver problema e orientando as pessoas para que se resguardem e evitem locais de risco”, disse o coordenador da Defesa Civil de Americana, João Miletta.

O DAE (Departamento de Água e Esgoto) também orienta a população a fazer uso consciente da água, evitando desperdício, diante da alta demanda por conta das temperaturas elevadas.